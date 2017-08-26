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Arafat'ta Türk hacı adayları klimalı çadırlarda kalacak

- Diyanet İşleri Başkanlığı, hava sıcaklığının 58 derece olması beklenen Arafat'ta Türk hacı adaylarına klimalı çadırlarda vakfe yaptıracak

Arafat'ta Türk hacı adayları klimalı çadırlarda kalacak

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, hava sıcaklığının 58 derece olması beklenen Arafat'ta Türk hacı adaylarına klimalı çadırlarda vakfe yaptıracak.

Diyanet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Arafat'ta Türk hacıların rahatı ve sıcaklıklardan etkilenmemeleri için klimalı çadırlarda hizmet verilecek. Geçen yıl başlatılan uygulama ile sıcağa bağlı fenalaşma veya hayatını kaybetme gibi durumlarla karşılaşılmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının uygulamasını bu yıl diğer ülkeler de örnek alarak hacı adayları için klimalı çadırlar hazırladı.

Hazırlıkların arife gününden iki gün önce tamamlanması beklenirken, Türkiye'den gelen yaklaşık 90 bin hacı, vakfelerini bu çadırlarda yapacak.

Hazreti Adem ile Hazreti Havva Arafat'ta buluşmuşlar, son peygamber Hazreti Muhammed de son veda konuşmasını Arafat'taki Rahmet Tepesi'nde yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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