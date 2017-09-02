Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor

MEKKE

AA ekibi, temizlik ve çadırların söküm işleminin devam ettiği Arafat'ı havadan görüntüledi.

Bu yıl 2 milyonu aşkın Müslümanın kullandığı ve klimalı hizmet vermesi şartı getirilen çadırların söküm işlemi ile temizlik çalışmaları hızla devam ediliyor.

Arife günü hacı adaylarının çıkmak için yarıştığı Rahmet Tepesi'nin, boş olduğu görüldü.

Hazreti Muhammed'in veda hutbesini okuduğu, öğle ve ikindi namazlarını kıldırdığı Nemire Camisi ile çevresindeki temizlik çalışmaları ise tamamlandı.

Hacılar, Arafat vakfesinden sonra Rahmet Tepesi ve Nemire Camisi'nin yanındaki yaya yollarını kullanarak Müzdelife'ye, ardından da Mina'ya geçmişti.

Muhabir: Ramazan Turgut