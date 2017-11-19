Arakan için ABD yönetimine baskı çağrısı

ANKARA (AA) - Myanmarlı Müslümanların haklarını savunan ABD merkezli "Burma Görev Gücü" sivil toplum örgütünün başkanı Robert Marro, Amerikan halkına Arakanlı Müslümanlara uygulanan zulmü sona erdirmek için kendi yönetimlerine baskı yapma çağrısında bulundu.

Marro, ABD'nin Virginia eyaletindeki George Mason Üniversitesinde konu hakkında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, tüm yurttaşların Arakan'daki haksızlıklar konusunda bilgi sahibi olup, soykırımı durdurmak için harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

Son günlerde medyada yer alan haberler sayesinde insanların Arakan'da neler yaşandığına dair bilgilenmeye başladığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Marro, "Fakat bu yetmez. Myanmar'ın Washington Büyükelçiliğinin önünde yürümek dışında şeyler yapmalıyız." dedi.

Marro, ABD Kongresinin konuyu gündemine alarak Washington yönetimini şiddete karşı tavır almaya zorlaması gerektiğini belirtti.

Panelde moderatörlük yapan ABD Barış İçin Dinler İttifakı sözcüsü Naeem Baig de Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak komşu Bangladeş'e sığınan yüz binlerce kişinin yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Baig, herkesi elinden geldiğince sığınmacılara destek sağlamaya çağırdı.

AA Washington muhabiri Safvan Allahverdi de panelde söz alarak gazeteci olarak bölgede gördüklerini paylaştı. Arakanlı Müslümanların maruz kaldıklarının "zulüm ötesinde" olduğunu söyleyen Allahverdi, "Bir insan nasıl bu kadar gaddarca şerler yapabiliyor aklım almıyor." diye konuştu.

Allahverdi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun süregelen bir soykırım olduğu kesin. Korkarım ki yetkililer bunu tam anlamıyla idrak edene dek Arakanlı Müslümanların kaderi geçmişte Ruanda ve Bosna'da yaşananlardan farklı olmayacak."

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.



