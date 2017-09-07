Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Arakan için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı.Sadakataşı Derneği'nden "Arakan için acil yardım çağrısı" başlığı altında yapılan açıklamada, olaylarıda ölenlerin sayısının resmi...

Arakan için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı.

Sadakataşı Derneği'nden "Arakan için acil yardım çağrısı" başlığı altında yapılan açıklamada, olaylarıda ölenlerin sayısının resmi rakamlarda 400'ü yerel kaynakların verdiği rakamlarda ise 3 bini aştığı belirtilerek, bugüne kadar 60'tan fazla köy, 3 binden fazla ev, onlarca cami ve medresenin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadakataşı Derneği Arakan bölgesinden Bangladeş'e kaçan mülteciler için Kurban Bayramı öncesinde de acil yardım çalışması başlatmış ve ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ulaşmıştı. Kurban Bayramı'nda bölgede kurban kesim ve dağıtım faaliyetinde bulunan Sadakataşı Derneği son yaşanan katliamlarla beraber Arakan için acil yardım çağrısında bulunuyor. Temel gıda malzemesi, mutfak malzemeleri, çadır, giysi, hijyen malzemeleri, ilaç ve sağlık malzemelerinin talep edildiği kampanyaya https://bagis.sadakatasi.org.tr adresinden ya da 0216 614 04 61 numaralı dernek hattından irtibat kurarak destek verilebilir."

Kampanyaya, Türk Telekom'dan Bağış yazıp 2989'a, Vodafone'dan Acil yazıp 2989'a mesaj atarak 5 TL değerinde katkı sağlanabileceği belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArakançağrıKampanyaSadakataşı DerneğiYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5