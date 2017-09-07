Arakan için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı.

Sadakataşı Derneği'nden "Arakan için acil yardım çağrısı" başlığı altında yapılan açıklamada, olaylarıda ölenlerin sayısının resmi rakamlarda 400'ü yerel kaynakların verdiği rakamlarda ise 3 bini aştığı belirtilerek, bugüne kadar 60'tan fazla köy, 3 binden fazla ev, onlarca cami ve medresenin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadakataşı Derneği Arakan bölgesinden Bangladeş'e kaçan mülteciler için Kurban Bayramı öncesinde de acil yardım çalışması başlatmış ve ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ulaşmıştı. Kurban Bayramı'nda bölgede kurban kesim ve dağıtım faaliyetinde bulunan Sadakataşı Derneği son yaşanan katliamlarla beraber Arakan için acil yardım çağrısında bulunuyor. Temel gıda malzemesi, mutfak malzemeleri, çadır, giysi, hijyen malzemeleri, ilaç ve sağlık malzemelerinin talep edildiği kampanyaya https://bagis.sadakatasi.org.tr adresinden ya da 0216 614 04 61 numaralı dernek hattından irtibat kurarak destek verilebilir."

Kampanyaya, Türk Telekom'dan Bağış yazıp 2989'a, Vodafone'dan Acil yazıp 2989'a mesaj atarak 5 TL değerinde katkı sağlanabileceği belirtildi.