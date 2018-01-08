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Arakan kamplarında sünnet şöleni

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli Arakan İnsani Yardım Derneği, Arakanlı mülteci çocuklar için sünnet şöleni düzenledi. Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk yardım kuruluşlarının Arakanlı mültecilere yönelik yardım çalışmaları...

Arakan kamplarında sünnet şöleni

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli Arakan İnsani Yardım Derneği, Arakanlı mülteci çocuklar için sünnet şöleni düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk yardım kuruluşlarının Arakanlı mültecilere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. Yardımlar kapsamında, Bangladeş’in Cox's Bazaar şehrindeki Tenhali mülteci kampında gerçekleştirilen sünnet organizasyonunda, bin 925 Arakanlı çocuk sünnet edildi.

Türkiye'den bölgeye giden 6 kişilik gönüllü doktor ekibinin yaptığı sünnet operasyonlarına Uluslararası İnsani Yardım Derneği, İlim ve Davet Derneği ve Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği de destek verdi.

Çeşitli hediyeler ve yardımların dağıtıldığı ve 1 hafta süren sünnet organizasyonunda, mülteci çocuklara yönelik faaliyetler de düzenlendi.

Arakan İnsani Yardım Derneği Basın Sorumlusu Hüseyin Kılıç, temel insani ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük yaşayan Arakanlı muhacirlerin sağlık hizmetleri almakta da güçlük yaşadığını hatırlatarak, bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinin yanı sıra, ilkini gerçekleştirdikleri sünnet faaliyetlerini de devam ettireceklerini aktardı.

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Arakan İnsani Yardım Derneği
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