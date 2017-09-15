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Arakan Müslümanlarına destek eylemi

İSTANBUL (AA) - Cuma namazının ardından Fatih Camisi önünde Myanmar ordusunun ve Budist milliyetçilerin Arakan'daki zulmüne karşı Müslümanlara destek eylemi yapıldı.Rabia Mısır Dayanışma Derneği üyesi yaklaşık 80 kişi, Arakan'da Müslümanlara...

Arakan Müslümanlarına destek eylemi

İSTANBUL (AA) - Cuma namazının ardından Fatih Camisi önünde Myanmar ordusunun ve Budist milliyetçilerin Arakan'daki zulmüne karşı Müslümanlara destek eylemi yapıldı.

Rabia Mısır Dayanışma Derneği üyesi yaklaşık 80 kişi, Arakan'da Müslümanlara yapılan zulmü protesto etmek için cuma namazı sonrası Fatih Camisi önünde toplandı.

Grup ellerinde, "Burma'daki ve bütün ülkelerdeki zayıf olan kardeşlerimizi destekleyiniz." yazılı pankart ile Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları olan dövizleri taşıdı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, grup adına açıklama yapan dernek müdürü Mısırlı Mithad el-haddad, Arakan'daki Müslümanlara yapılanları asla kabul etmediklerini, sadece Burma'daki değil, Mısır, Yemen ve bütün Müslüman kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmalarının ardından dernek üyeleri olaysız dağıldı.

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EylemFatih Camii
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