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Arakan Müslümanlarına yönelik katliamlara tepki

- İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya gelen bir grup vatandaş, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliamlara tepki gösterdi

Arakan Müslümanlarına yönelik katliamlara tepki

İZMİR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İzmir Şubesi üyeleri ve bir grup vatandaş, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliamlara tepki gösterdi.

İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanan grup, katliamları lanetleyerek Myanmar yönetimini protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan AGD İzmir Şube Başkanı Fatih Yılmaz, Arakanlı Müslümanların yeni doğan bebekler ve çocuklar da dahil tüyler ürpertici bir şekilde şehit edildiğini ya da insanlık dışı muameleye tabii tutulduğunu belirtti.

İşkence ve katliamların sistematik bir şekilde uygulandığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her türlü temel hakkı yok sayılan, topraksız ve kimliksiz olarak yaşamaya çalışan Müslümanlar, tüm dünyanın gözleri önünde adeta sürek avına tabii tutulmaktadırlar. Geçtiğimiz yıllarda da benzer katliamlar yaşanmıştı. Bugün yaşanılan süreç, faşist Myanmar hükümetine gösterilen tepkinin ve uygulanan yaptırımların son derece cılız olduğunu düşündürtmektedir. Şimdi biz diyoruz ki başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin yönetimleri yeniden ve daha kararlı bir biçimde harekete geçmelidir. Katliam gerçeği, insan hakları ihlalleri, faşizan uygulamalar mutlaka uluslararası platformlara taşınmalıdır."

Fatih Yılmaz, Kurban Bayramı şükrü ve sevinci için hazırlanılması gereken bugünlerde Arakan'daki tablonun yürekleri parçaladığını kaydederek, "Uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arakan'a girişi ve yardımların ulaşması garanti altına alınmalıdır. Mülteci olarak yaşayan Arakanlıların, atalarının topraklarına dönüşünü kolaylaştıracak şartlar hazırlanmalıdır. Arakanlı Müslümanların can emniyeti, ekonomik hakları, inanç hürriyetleri, eğitim hakları, kültürel hakları garanti altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması ve edilen duanın ardından grup dağıldı.

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