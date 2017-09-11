İSTANBUL (AA) - AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı Arakan'a yardım kampanyası başlattı.

İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arakan’da yaşayan Müslümanlar için yaptığı çağrıların ardından, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı olarak bu yardım çığlığına sessiz kalmayıp harekete geçtikleri ifade edildi.

Toplanan yardımların Türk Kızılayı aracılığı ile Arakanlı yüz binlerce Müslümana ulaştırılacağı belirtilerek, Kadıköy'den Arakan'a güçlü şekilde destek verileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin'in şu görüşlerine yer verildi:

"Dünyanın her yerine iyilik götüren büyük bir medeniyete sahibiz. Bizler tarihi misyonumuza uygun olarak Arakan'daki kardeşlerimize Kadıköy'den yardım eli uzatmak istiyoruz. Teşkilatımızı, üyelerimizi ve Kadıköylü dostlarımızı harekete geçirerek Kadıköy'den Arakan'a güçlü bir destek vermek istiyoruz. Herkesi bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."