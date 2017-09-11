Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Arakan'a yardım kampanyası

- AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı, Arakan'a yardım için kampanya başlattı

Arakan'a yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı Arakan'a yardım kampanyası başlattı.

İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arakan’da yaşayan Müslümanlar için yaptığı çağrıların ardından, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı olarak bu yardım çığlığına sessiz kalmayıp harekete geçtikleri ifade edildi.

Toplanan yardımların Türk Kızılayı aracılığı ile Arakanlı yüz binlerce Müslümana ulaştırılacağı belirtilerek, Kadıköy'den Arakan'a güçlü şekilde destek verileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin'in şu görüşlerine yer verildi:

"Dünyanın her yerine iyilik götüren büyük bir medeniyete sahibiz. Bizler tarihi misyonumuza uygun olarak Arakan'daki kardeşlerimize Kadıköy'den yardım eli uzatmak istiyoruz. Teşkilatımızı, üyelerimizi ve Kadıköylü dostlarımızı harekete geçirerek Kadıköy'den Arakan'a güçlü bir destek vermek istiyoruz. Herkesi bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK PARTİArakanYardım Kampanyası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5