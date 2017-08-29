Arakan'da 10 binlerin can pazarı

ANKARA (AA) - DİLDAR BAYKAN - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vahdettin Kaygan, Myanmar'ın Arakan eyaletine bağlı Maungdaw bölgesinde polis ve sınır karakollarına düzenlenen saldırılar sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle 10 binlerce Arakanlı Müslümanın (Rohingya) Bangladeş'e geçmeye çalıştığını söyledi.

Kaygan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arakan'da son 3 günde Myanmar ordusu mensupları, yaklaşık 50 köye operasyon düzenledi ve köylerden bazılarını ateşe verdi." ifadelerini kullandı.

Köylerden kaçan 60 ila 70 bin kişinin Bangladeş sınırını geçmeye çalıştığını kaydeden Kaygan, Bangladeş hükümetinin sınırlarını tamamen kapattığını dile getirdi.

"Bangladeş hükümetinin ve sınır güvenliğinin engellemelerine karşın 20 bin kişi kaçak yollarla Bangladeş'e girmeyi başardı." diyen Kaygan, Bangladeş'e geçmeyi başaramayan 50 bine yakın Arakanlı Müslümanın ise dağlık bölgelere sığındığını kaydetti.

Kaygan, bölgedeki sivil ölümlerine dair kesin bir rakam veremeyeceklerini sözlerine ekledi.





- "Arakanlı Müslümanlar için bağış kampanyası başlatacağız"





İHH'nın bugünden itibaren Arakanlı Müslümanlar için bağış kampanyası başlatacağına dikkati çeken Kaygan, "İHH, ilk etapta, Arakan'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan bin kadar aileye gıda ve kişi başı 15 dolar nakdi yardım yaptı."dedi.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada, son üç günde Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 bin Müslümanın katledildiğini, 100 binden fazla Müslümanın da yerinden edildiğini açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlar, geçen ekimde eyalette polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlarda şiddete ve insan hakları ihlallelerine maruz kalmıştı. Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti. Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde ve Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kısa süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.















