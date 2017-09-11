CENEVRE(AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "açıkça orantısız" güç kullandığını ve BM'ye bölgede erişim izni verilmediğini vurgulayarak, "(Arakan'da) durum, etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor." dedi.

İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığı açılış konuşmasında Hüseyin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarına göre, 3 hafta kadar bir sürede 270 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e sığındığını anımsattı.

"Çok sayıda kişi Myanmar ve Bangladeş arasında mahsur kaldı"

Hüseyin, "Gelen bilgilere göre çok sayıda kişi Myanmar ve Bangladeş arasında mahsur kaldı." ifadesini kullanarak, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı yürüttüğü operasyonları "açıkça orantısız" şeklinde niteledi.

Bölgedeki kaynakların BM'ye ilettiği birçok rapor ve uydu görüntülerine göre, Myanmar güvenlik güçleriyle yerel milislerin Müslümanların köylerini yaktıklarını ve yargısız infaz yaptıklarını belirten Hüseyin, kaçmaya çalışan köylülerin de öldürüldüklerinin tespit edildiğini söyledi. Hüseyin, Myanmar hükümetini "Arakanlı Müslümanların kendi evlerini ateşe verdiği" numarası yapmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Hüseyin, geçen yıl Arakan eyaletindeki insan hakları ihlallerinin "muhtemelen insanlığa karşı yapılmış suçlar" kapsamında olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, Myanmar hükümetinin BM İnsan Hakları Konseyi tetkikçilerine Arakan'da soruşturma yürütülmesi için erişim izni vermediğinin altını çizdi. Hüseyin, "Ancak (Arakan'da) durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor." dedi.

Ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor

Myanmar hükümetine "mevcut zalim askeri operasyonunu" sonlandırma ve Rohinya halkına karşı ayrımcılığa son verme çağrısı yapan Hüseyin, "Yetkili makamlardan çok güçlü bir şekilde ofisimin (İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi) ülkeye rahatça erişimini sağlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Muhabir: Bayram Altuğ