Arakan'da Müslümanlara yapılan katliama tepkiler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Arakan'daki Müslümanların katledilmesi protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırklareli İl Temsilciliği üyesi bir grup, Özgürlük Parkı'nda toplanarak, ellerinde "Mutlaka bir gün hesabı sorulacak", "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı dövizler taşıdı.

TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörü Gökmen Kaya, grup adına yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanların katledildiğini söyledi.

Arakan'daki zulmün şiddetinin giderek arttığını belirten Kaya, yaşanan zulmün dayanılacak halinin kalmadığını vurguladı.

Eli kanlı teröristlerin 3 bin çocuk, kadın ve yaşlıyı katlettiğini ifade eden Kaya, sömürgeci ülkelerin ilkel, barbar ve bencilce davranarak, İslam düşmanlığı odaklı yeni bir küresel sömürge düzeni kurmaya çalıştığını kaydetti.

Müslümanların katledilmesine hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 5 gün içerisinde 3 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlıyı, kısaca herhangi bir ayrım gözetmeksizin masum Müslüman bir halkı hunharca katlettiler. Müslüman coğrafyanın zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını 3 asırdır sömüren ve kan gölüne dönen bu coğrafyalarda tetiği sıkan elin aynı güç odaklarının desteğini aldığını biliyoruz. Filistin’de, Suriye’de, Moro’da, Cezayir’de, Doğu Türkistan’da, Etiyopya’da, Bosna’da yaşanan kıyımlar gözümüzün önünde iken; terör ve İslam kelimelerinin aynı cümlede zikredilmesinin, vahşi ve sinsi bir medeniyetin kullanışlı maşalarının yaşanan vahşete meşruiyet sağlaması amacıyla tasarladığı algı operasyonunun bir parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Sömürgeci ülkeler ilkel, barbar ve bencilce davranarak; İslam düşmanlığı odaklı yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı çıkmaz bir yola sürüklemektedirler. Haz ve tüketime endeksli, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz."

Grup, daha sonra tekbir getirdi.