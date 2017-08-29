Arakan'da Müslümanlara yönelik katliama tepkiler

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Yedihilal Derneği Başkanı Yaşar Şahin, Arakan’da, Rohingya Müslümanlarının Myanmar devleti tarafından sistematik ihlallere maruz bırakıldığını söyledi.

Rohingya Müslümanlarının vatandaşlık haklarının ellerinden alındığını ve vatansız hale getirildiklerini ifade eden Şahin, "Diğer yandan seyahat özgürlüğü, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel hakları da ellerinden alınmıştır. Zaman zaman işkence ve katliamlara maruz kalan Arakanlıların 4 milyona yakını, neredeyse bu sistematik ihlallerden dolayı çevre ülkelere kaçarken, sağ kalanlar sığındıkları ülkelerde zorlu yaşamlara geçtiler. Arakan’da kalanlar için ise zulüm altında yaşam mücadelesi devam ediyor." diye konuştu.

- "Katledilenlerin yarısı çocuk ve kadın"

Şahin, son günlerde yeniden bir kararla Myanmar ordusunun Müslümanlara yönelik operasyon başlattığını ve bu operasyonda öldürme emri de verildiğini dile getirdi.

Maungdaw bölgesinde iki gün içinde Myanmar askerleri tarafından başlatılan operasyonda yaklaşık 850 Müslümanın katledildiğini belirten Şahin, "Katledilenlerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Yaralı sayısı binin üzerindedir. Yaklaşık 20 bin Rohingyalı Müslüman, Bangladeş’e girmiş, 60 bin sivil ise giremediği için sınıra yakın dağlık bölgede sığınmışlardır. Arakan’ın Buthidaung, Maungdaw ve özellikle Rathedaung bölgelerinde Rohingyalı Müslümanlara ait köyler yakılmış, 700’den fazla ev, cami, Kuran kursu, medrese, okul ve dükkan yakılmıştır. 35’in üzerinde köyden siviller can güvenliği için dağlık bölgelere sığınmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Arakan’da katliam durdurulmalı"

Arakan’dan kısıtlı şartlarda gelen görüntüler ve tanık beyanlarından işkence ve katliamların devam ettiğinin görüldüğüne, çok sayıda kadın ve çocuğun canlarını kurtarmak için dağlarda yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Katliamdan kaçan sivillerin dağlarda sınıra yakın bölgelerde Myanmar askerleri tarafından ateşe maruz kaldıkları, bölgenin fiziki koşulları nedeniyle kaçış esnasında da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, yaşananların 'soykırım suçu' ve 'insanlığa karşı suç' niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, hükümetleri, insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi, Arakan’da yaşanan işkence ve katliamı durdurmak için acil eyleme çağırıyoruz. Bizler Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak şunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir. Soykırım asla kabul edilemez. Arakan’da katliam durdurulmalı ve bugüne kadar Arakan’da işkence ve katliamdan sorumlu olanlar derhal yargı önüne çıkarılmalıdır."