Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

İSTANBUL (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu güçleri tarafından Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliamlar, protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi tarafından Fatih Saraçhane Parkı'nda düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda Myanmar'da son günlerde yaşanan Müslüman katliamı kınanarak hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan eylemde Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Başkanı Birol Aydın ve AGD İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut birer konuşma gerçekleştirdi.

SP İstanbul İl Başkanı Aydın, İslam ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Batı'ya ve siyonizme karşı bir araya gelip yeryüzündeki 7 milyar insanın ayrıma uğramadan faydalanacağı adil bir düzen kurulması için mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Müslüman ülkeleri acilen toplaması gerektiğini ifade eden Aydın, "Bütün emperyalistlerin Türkiye gibi güçlü bir ülkenin olmaması için hamlelerini artırdığı bir zamanda Türkiye'nin derlenip toparlanması lazım. Türkiye'nin umudu yeşertecek bir güce madden ve manen erişmesi sağlanmalıdır. Güçlü Türkiye'nin öncülüğüyle bütün İslam ülkelerinin ve bütün mazlumların toparlanmasına vesile olması lazım." ifadelerini kullandı.

AGD Şube Başkanı Bulut ise tüm İslam ülkelerinin yönetimlerinin Arakan için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

BM'nin Arakan konusunda adım atmaya zorlanmasını isteyen Bulut, ayrıca mülteci olarak yaşayan Müslümanların topraklarına dönüşlerinin sağlanması, can güvenlikleri, inanç ve kültürel haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yapılan duanın ardından gösteri sonlandı.