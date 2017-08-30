Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

- Arakan'da ordu güçleri tarafından Müslümanlara karşı gerçekleştirilen katliamlar, Fatih Saraçhane Parkı'nda protesto edildi

Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

İSTANBUL (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu güçleri tarafından Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliamlar, protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi tarafından Fatih Saraçhane Parkı'nda düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda Myanmar'da son günlerde yaşanan Müslüman katliamı kınanarak hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan eylemde Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Başkanı Birol Aydın ve AGD İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut birer konuşma gerçekleştirdi.

SP İstanbul İl Başkanı Aydın, İslam ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Batı'ya ve siyonizme karşı bir araya gelip yeryüzündeki 7 milyar insanın ayrıma uğramadan faydalanacağı adil bir düzen kurulması için mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Müslüman ülkeleri acilen toplaması gerektiğini ifade eden Aydın, "Bütün emperyalistlerin Türkiye gibi güçlü bir ülkenin olmaması için hamlelerini artırdığı bir zamanda Türkiye'nin derlenip toparlanması lazım. Türkiye'nin umudu yeşertecek bir güce madden ve manen erişmesi sağlanmalıdır. Güçlü Türkiye'nin öncülüğüyle bütün İslam ülkelerinin ve bütün mazlumların toparlanmasına vesile olması lazım." ifadelerini kullandı.

AGD Şube Başkanı Bulut ise tüm İslam ülkelerinin yönetimlerinin Arakan için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

BM'nin Arakan konusunda adım atmaya zorlanmasını isteyen Bulut, ayrıca mülteci olarak yaşayan Müslümanların topraklarına dönüşlerinin sağlanması, can güvenlikleri, inanç ve kültürel haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yapılan duanın ardından gösteri sonlandı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul ŞubesiArakanSaadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5