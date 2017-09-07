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"Arakan'da Rohingya Soykırımı" kitabı Türkçe'ye çevrildi

- Arakanlı Müslüman Lider Muhammed Yunus'un "Arakan'da Rohingya Soykırımı-Gerekçe, Yöntem ve Soruna Yönelik Çözüm Önerileri" kitabı Türkiye Diyanet Vakfı desteği ile Türkçe olarak yayınlandı - Kitapta, Arakan'ın tarihi geçmişi, tarihin farklı dönemlerinde Arakan Müslümanlarının siyasi durumu, Rohingya soykırımının başlangıcı ve bunu hazırlayan etmenler, farklı hükümetlerin soykırım yöntem ve taktikleri ile soykırımı sona erdirecek çözüm önerileri anlatılıyor

ANKARA (AA) - Arakanlı Müslüman Lider Muhammed Yunus'un "Arakan'da Rohingya Soykırımı- Gerekçe, Yöntem ve Soruna Yönelik Çözüm Önerileri" kitabı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) desteği ile Türkçe'ye çevrildi.

Türkiye Diyanet Vakfından alınan bilgiye göre, çevirisi Münire Zeyneb Maksudoğlu tarafından yapılan kitapta, Arakan'ın tarihi geçmişi, tarihin farklı dönemlerinde Arakan Müslümanlarının siyasi durumu, Rohingya soykırımının başlangıcı ve bunu hazırlayan etmenler, farklı hükümetlerin soykırım yöntem ve taktikleri ile soykırımı sona erdirecek çözüm önerileri anlatılıyor.

Arakan'ın mevcut durumu göz önüne alındığında ilk yapılması gerekenin soykırımın durdurulması olduğuna işaret edilen kitabın, "Soykırımı Sona Erdirecek Çözüm Önerileri" bölümünde Rohingya halkının "liyakatli bir liderlik", "etkili insan gücü" ve "doğru strateji" kullanarak doğru bir örgütlenmeye gitmesi gerektiği belirtiliyor.

Rohingya hareketinin, bu süreç üzerinde yeni bir Rohingya tasavvurunun inşa edileceği yepyeni başlangıç ve temel olmasının önemi vurgulanan kitapta, bu yapının, soykırımı durdurmak için bu yolda önüne çıkan her türlü zorluğa mukavemet etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Soykırım durdurulduğunda da örgütün bu soruna kalıcı, adil ve uzun vadeli bir çözüm bulmak için yoluna devam edeceği aktarılan kitapta, lider olacak kişinin özellikleri de belirtiliyor.

"Rohingya siyasi hareketinin Rohingya halkı yararına yapabileceği en önemli şey, hem Müslüman hem de gayrimüslim platformlarda farkındalık yaratmaktır." ifadelerine yer verilen kitapta, soykırımın durdurulması için Rohingya hareketlerinin takip etmesi gereken stratejiler de paylaşılıyor.

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Arakan'da Rohingya SoykırımıArakanlı Müslüman Lider Muhammed Yunus
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