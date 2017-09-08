Arakan'da yakılan bölgelerin yeni uydu görüntüleri yayınlandı

ANKARA (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısıyla yakılarak yok edilen bölgeler, uydu görüntülerine yansıdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakan'ın Maungdaw kentinin merkezine bağlı Müslüman nüfusun çoğunlukla yaşadığı bölgelerde 450 yapının yanarak kül olduğuna dair yeni uydu görüntüleri yayınladı.

Uydu görüntülerinin 2 Eylül'de kaydedildiğini belirten HRW, görüntülerdeki yangınların yol açtığı hasarın Maungdaw'ın merkezine yakın olan ve Müslümanların yaşadığı bölgelerde yoğunlaştığını vurguladı.

Kuruluşun Asya Direktörü Phil Robertson, yaptığı açıklamada, "Maungdaw'ın kentsel kesimlerindeki tahribat, Myanmarlı güvenlik güçlerinin sadece uzak noktalara değil, kent merkezine yakın yerlere de saldırdığını gösteriyor." dedi.

Myanmar hükümetinin ülkedeki herkesi koruma zorunluluğu olduğunu, merkezi kesimlerde bile güvenlik yoksa hiçbir yerin güvenli olmayabileceğini kaydeden Robertson, "Myanmar hükümeti, bağımsız gözlemcilerin, yangınların nedenini belirlemek ve Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların bildirdiği insan hakları ihlallerini incelemek üzere bölgeye erişimine izin vermelidir. Hükümet ve ordunun hiçbir kanıt göstermeden sürekli iddialarda bulunması, gazeteci ve gözlemcilerin bölgede neler olduğunu görmek için buraya girmesine izin verilmesinin aciliyetini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

HRW, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana daha önce de iki uydu görüntüsü yayınlamış ve bölgedeki tahribatı gözler önüne sermişti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.