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Arakan'daki katliama tepki için pedal çevirecek

- MUŞ-DER Başkanı Koç, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara tepki amacıyla bisikletle Muş'tan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı - Koç: - "Maalesef Myanmar'daki hükümetin istediği Arakan'daki Müslümanların o topraklardan çıkmalarıdır. Toprak da lanet de onların üzerine olsun"

Arakan'daki katliama tepki için pedal çevirecek

MUŞ (AA) - Muş Derneği (MUŞ-DER) Başkanı Osman Koç, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara tepki amacıyla bisikletle Muş'tan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Koç, yola çıkmadan önce üzerinde "Ah Arakan" yazan ve Türk bayrağı bulunan bisikletiyle Hacı Şeref Camisi önüne geldi.

Burada yakınlarıyla vedalaşan Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dernek başkanı ya da vatandaş olarak değil, bir Müslüman olarak yola çıkacağını söyledi.

Amacının Arakan'daki Müslümanların çektiği zulme son verilmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten Koç, "Maalesef Myanmar'daki hükümetin istediği Arakan'daki Müslümanların o topraklardan çıkmalarıdır. Toprak da lanet de onların üzerine olsun." dedi.

Koç, şunları kaydetti:

"Bizim, Arakan Müslümanlarını yanımıza almamız gerekiyor. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yüzlerce kilometre karelik tarım alanlarında uygun yerler var. Bu alanlarda kardeşlerimize bir şehir kurabiliriz. Bu işkenceye, bu zulme son vermek zorundayız. Biz ümmetin son kalesiyiz. Misafirperverliğimizle her zaman önde olan insanlarız. Onlara kucak açmak, el açmak, ümmet bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu düşüncelerce yola çıkıyorum ve Ankara'ya Külliye'ye varmak istiyorum. İnşallah hedefimize ulaşırız."

Koç'u uğurlamaya gelen Hacı Şeref Camisi İmamı Abdullah Güler ise bu davranışın herkese örnek olmasını istedi.

Arakanlı Müslümanlara destek vermenin İslam kardeşliğinin gereği olduğunu vurgulayan Güler, "Cenabıhak bu kardeşimizin yardımcısı olsun. Bütün kardeşlerimizden milletimizden bu gayreti bekliyoruz." diye konuştu.

Koç, Güler'in yaptığı duanın ardından Ankara'ya gitmek üzere bisikletiyle yola çıktı.

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AnkaraArakanBisikletMuşOsman Koç
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