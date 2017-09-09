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Arakan'daki katliama tepki için pedal çeviriyor

- Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara tepki amacıyla bisikletle Muş'tan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan MUŞ-DER Başkanı Koç, Kırşehir'de mola verdi

Arakan'daki katliama tepki için pedal çeviriyor

KIRŞEHİR (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara tepki amacıyla bisikletle Muş'tan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Muş Derneği (MUŞ-DER) Başkanı Osman Koç, Kırşehir'de mola verdi.

Koç'u, Cacabey Meydanı'nda Kırşehir Ahi Sivil Akıl (KAHİSA) Platformu üyeleri karşıladı.

KAHİSA Platformu sözcüsü İbrahim Küçükdeveci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda üzerinde "Ah Arakan" yazılı bisikleti ve Türk bayrağı ile Muş'tan yola çıkarak, Beştepe'ye kadar pedal çevirecek Osman Koç'u tebrik ettiklerini, onunla gurur duyduklarını söyledi.

Küçükdeveci, "Osman Koç, Arakan'da yapılan zulümlere, katliamlara dikkatleri çekmek, onları yalnız bırakmamak adına Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar bisikletiyle gidecek. Külliyeye giderken biz de Kırşehir'de misafir etmek istedik. Yapmış olduğu bu çalışma ve hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bütün Müslümanların birliğine beraberliğine en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde umarım daha çok birbirimize sahip çıkarız." dedi.

Muş'tan dualarla ve çok sayıda vatandaşın desteğiyle yola çıktığını anlatan Koç da amacının, Arakan'daki Müslümanların yaşadıkları zulme son verilmesine katkı sağlamak ve yapılan katliamları insanlara hatırlatmak olduğunu belirtti.

Arakan'da yaşanan vahşetin bir an önce sonlandırılmasını isteyen Koç, şunları kaydetti:

"Muş'tan yola çıktıktan sonra insanlar yollarda, mola verdiğimiz yerlerde, il ve ilçelerde ilgi gösteriyorlar. Bu ilgiyi gösteren herkes, Arakan'daki akan gözyaşının dinmesini istemektedir. Ben de bu vesileyle yola çıktım. İnşallah buradan Ankara'ya orada da Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmeye çalışacağım. Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz dünyanın en savunmasız, güçsüz, en çaresiz insanları. 70 yıldır bu zulümden bahsediyoruz. Bir milyon 850 bin insanın katledildiği yaşamdan bahsediyoruz. Korku filmlerinde bile görmek istemediğimiz, görmeye dayanamadığımız sahneleri, biz bugün Müslüman kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın, yavrularımızın, bebeklerin üzerlerinde görüyoruz.

Müminin en büyük silahı duadır, dua ediyoruz. Sadece dua yetmiyor bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bugün İslam coğrafyasında bir lider var diyebiliyorsak bu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'a çok şükür mazlumlara, mağdurlara el uzatandır. Bizler de ona destek vermek zorundayız. Belki ulusal şartlar müsaade etmeyebilir ama o Müslüman kardeşlerimizi Türkiye'mizde ağırlayabiliriz, onlara sahip çıkabiliriz."

Cacabey Meydanı'nda Koç ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, onu yaptığı bu davranış nedeniyle kutladı.

Koç, kısa süre Kırşehir'de dinlendikten sonra tekrar Ankara'ya hareket edecek.

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Anahtar Kelimeler:
KırşehirMuş Derneği (MUŞ-DER) Başkanı Osman Koç
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