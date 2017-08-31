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Arakan'daki katliamdan kaçıp nehirde boğuldular

- Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Naf Nehri'nde alabora olması sonucu 10 çocuk ve 9 kadın yaşamını yitirdi

Arakan'daki katliamdan kaçıp nehirde boğuldular

ANKARA (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin yaptığı operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Naf Nehri'nde alabora olması sonucu çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş yerel basınındaki habere göre, Arakan'dan kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar'a kentine ulaşmak için yola çıkan Arakanlı Müslümanların bindiği tekne Naf Nehri'nde alabora oldu.

Teknaf kenti Emniyet Yetkilisi Muhammed Main Uddin Han, alabora olan teknede yaşamını yitiren 10 çocuk ve 9 kadının cansız bedenine Bengal Körfezi'nde ulaşıldığını belirtti.

Uddin Han, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Naf Nehri'nde salı gecesi de Arakanlı Müslümanları taşıyan başka bir teknenin alabora olması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar'ın Arakan eyaletiyle Bangladeş arasındaki sınırda yer alan Naf Nehri, yıllardır uğradıkları zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların kaçış noktası.

Arakan'da, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonların Müslümanlara yönelik katliamlara dönüştüğü belirtilmişti. Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettigi bölgelerlere giriş çıkışlara izin vermediği için ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor.

Saldırılar nedeniyle birçok Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalırken, ordu tarafından yakılan onlarca köy yaşanılamaz hale gelmişti. Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor.


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ArakanKatliamTekne
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