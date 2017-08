Arakan'daki "katliamı durdurun" çağrısı - Burma'da, hükümetin önceki gün çıkardığı "vur emri" üzerine silahlı güçler ve Budist rahipler tarafından Müslümanlara karşı yeniden tırmandırılan katliamların bir an önce durdurulması için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yapıldı - Türkiye'de yaşayan Arakanlı aktivist Dr. Han: - "Burada dayanılmaz bir zulüm ortamı var. Katliamlar, tecavüzler, diri diri yakmalar her gün yaşanan olaylar. Ancak Burma hükümeti buraya uluslararası gazetecilerin, yardım kuruluşlarının ve BM gözlemcilerinin hatta yerel gazetecilerin bile girmesine izin vermiyor'' - "Dünyanın ilgisizliğinden cesaret alan hükümet 24 Ağustos gecesi 25 köyü daha muhasara altına aldı. Halk direniş gösterince de toplu katliamlara başladı. Bize gelen bilgilere göre son üç günde yaklaşık 500 Müslümanı öldürdüler" - "Bir an önce BM’nin bir barış gücü göndererek buradaki katliamları engellemesini talep ediyoruz"

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:57