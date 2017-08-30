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Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliama tepkiler

- Erzurum ve Erzincan'daki bazı sivil toplum kuruluşları katliama tepki gösterdi

Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliama tepkiler

ERZİNCAN/ERZURUM (AA) - Erzurum ve Erzincan'daki bazı sivil toplum kuruluşları, Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama tepki gösterdi.

Erzincan'da, Memur-Sen İl Temsilciği binasında bir araya gelen 28 sivil toplum kuruluşu adına basın açıklaması yapan Erzincan STK Platformu Dönem Sözcüsü Nebi Gül, Arakan'da yaşananların tam anlamıyla soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Arakan'da korkunç bir zulüm ve trajedi yaşandığını ifade eden Gül, "Hiçbir suçu, günahı olmayan, son derece kötü fiziki koşullarda yaşamaya mahkum edilmiş insanlar, anlaşılmaz siyasi, ideolojik hesaplarla kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden en acımasız, en vahşi yöntemlerle öldürülmektedir. Bütün insanlığın gözleri önünde hiçbir hak, hukuk, adalet ve etik ilkeye itibar edilmeksizin işlenen kitlesel cinayetlere başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere dünya sessiz kalmaktadır." dedi.

"Sözde medeni dünya, insan hakları ve özgürlüğüne ilişkin tüm ilkelerini çiğnemiş, ayaklar altına almıştır." ifadesini kullanan Gül, şöyle devam etti:

"Öyle ki bu kesin ve feci insan hakkı ihlalleri karşısında dünya sadece koyu bir sessizliği seçmiyor, adeta tepki vermeye, zulme karşı sesini yükseltmeye de çekiniyor. Zulmü ve zalimleri cesaretlendiren bu duyarsızlık, artık materyalizmin ve modern ideolojilerin egemen olduğu sistemde ahlakın çöktüğünü, vicdanın çürüdüğünü, insani duyguların öldüğünü göstermektedir."

Gül, dünyanın, mazlumların çığlıkları karşısında sağır ve soğuk bir sessizlik içinde olduğunu, daha önce Filistin, Gazze ve Bosna'da, günümüzde de Irak ve Suriye'de yaşananlarla insanlığın yok edildiği dile getirdi.

- "BM, Arakan konusunda adım atmaya zorlanmalıdır"

Anadolu Gençlik Derneği Erzurum Şubesinden yapılan yazılı açıklamada da tüm Müslümanların Kurban Bayramı sevincini yaşadığı bugünlerde Bengal Körfezi'nin doğu kıyılarında yaşayan Arakanlı Müslümanların katliamla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Arakanlı Müslümanların yeni doğan bebeklerinin, küçücük çocuklarının tüyler ürpertici şekilde şehit edildiği ya da insanlık dışı muameleye tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm İslam ülkelerinin yönetimleri daha kararlı biçimde harekete geçmelidir. Katliam gerçeği, insan hakları ihlalleri, faşizan uygulamalar mutlaka uluslararası platformlara taşınmalıdır. BM, Arakan konusunda gereken adımları atmaya zorlanmalıdır. Uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arakan'a girişi ve yardımların ulaşması garanti altına alınmalıdır. Mülteci olarak yaşayan Arakanlıların, atalarının topraklarına dönüşünü kolaylaştıracak şartlar hazırlanmalıdır. Arakanlı Müslümanların can emniyeti, inanç hürriyetleri, eğitim, ekonomik ve kültürel hakları garanti altına alınmalıdır."


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