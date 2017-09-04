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Arakanlı mazlumlara "can suyu" oldular

- Cansuyu Derneği, evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzattı - Derneğin Sittwe şehrindeki Rohingya köyleri ve mülteci kamplarında kestiği kurbanlar yaklaşık 32 bin Arakanlı Müslümana ulaştırıldı

Arakanlı mazlumlara

SITTWE (AA) - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarına maruz kalan Arakan halkının acılarına Türk yardım kuruluşları merhem olmaya çalışıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Arakan'daki faaliyetlerini sürdüren Cansuyu Derneği, bölgede yaptığı yardım çalışmalarla Arakan halkına umut oldu.

Derneğin Sittwe şehrindeki Rohingya köyleri ve mülteci kamplarında kestiği kurbanlar yaklaşık 32 bin Arakanlı Müslüman'a ulaştırıldı.

Bölgede İslami partner kurum iş birliği ile yerel halktan satın alınan kurbanlıklar köylerde kesilerek tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bölgedeki her türlü olumsuz koşullar ve ilerlemesi zor çamurlu yollara rağmen köyleri tek tek ziyaret eden dernek görevlileri, çocuklara bayram harçlığı dağıttı, balon ve şeker hediye etti.

Cansuyu Derneği Arakan Yardımları Koordinatörü Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 1,5 milyon Arakanlı Müslüman olduğunu söyledi.

"Cansuyu Derneği olarak daima kardeşlerimizin yanında olacağımızı bildirmek isteriz." diyen Köksal, gönderilen yardımlar için müteşekkir olduklarını ifade etti.

Cansuyu Derneğinin Arakan Danışmanı İbrahim Ali ise "Özellikle Cansuyu Derneğinden kardeşlerimizle olmak üzere Türk kardeşlerimizle bayram kutluyoruz. Bölgedeki insanlar ciddi anlamda ihtiyaç sahibi. Cansuyu başta olmak üzere Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmalarından çok memnunuz." diye konuştu.








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Cansuyu Derneği
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