Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı: 3 ölü

Myanmar-Bangladeş sınırında, Arakanlı Müslümanların geçiş noktasına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 3 sığınmacı hayatını kaybetti.

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı: 3 ölü

DAKKA(AA) - Myanmar-Bangladeş sınırında mayın patlaması sonucu üç Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te yayınlanan "Dhaka Tribune" gazetesinde yer alan habere göre, Myanmar sınırı yakınındaki Bandarban bölgesinde sınıra yerleştirilmiş bir kara mayını Arakan'daki şiddet olaylarından kaçan sığınmacıların geçişi sırasında patladı.

Patlamada üç Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

"Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 290 bine ulaştı"

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü Arakan eyaleti ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, operasyonlardan kaçan Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla sınıra mayın döşediğini ileri sürmüştü. Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını yayınlamıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Myanmar'ın Dakka'daki maslahatgüzarı Aung Myint'i Bakanlığa çağırarak Myanmar'a Arakan'da yaşanan olaylar hakkında protesto notası vermişti. Notada Dakka yönetiminin Myanmar güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırına mayın döşediğine dair gelen bilgilerden endişe duyduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, geçen yıl ekim ayından bu yana Arakan'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArakanAranlı MüslümanlarBangladeşMayınMyanmar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5