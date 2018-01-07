Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Arakanlı Müslümanlar için belgesel çekildi

- Afyonkarahisar İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş Myanmar sınırındaki Arakanlı Müslümanların yaşam şartlarını anlatan 32 dakikalık belgesel hazırladı

Arakanlı Müslümanlar için belgesel çekildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş Myanmar sınırındaki Arakanlı Müslümanların yaşam şartlarını anlatan 32 dakikalık belgesel hazırladı.

Afyonkarahisar İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, belgeselin geçen ay Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanlara götürülen yardımlar esnasında çekildiğini söyledi.

Ertürk, belgeselin sosyal medya üzeriden bugün itibarıyla yayınlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Belirlenen tarihte Afyonkarahisar ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Bangladeş'e giden dernek üyesi arkadaşlarımızla yaklaşık 60 saatlik bir video çekildi. Biz de bu görüntüleri 32 dakikalık bir belgesele çevirdik. Bu belgeselle oralara gidemeyen kardeşlerimizin oraya gitmiş gibi olmasını ve yaşanan dramı görmesini amaçladık. Bugün belgesel İHH'nın sosyal medya hesaplarında yayınlandı."

Ertürk, herkesi Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin hayatlarını anlatan belgeseli izlemeye davet etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarArakanİHH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5