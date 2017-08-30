Arakanlı Müslümanlar yaşadıkları vahşeti anlattı

ANKARA (AA) - Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik uyguladığı şiddete ve sivillerin dehşet dolu anlarına ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir görüntüde, Arakanlı Müslümanlar anlattıklarıyla bölgede yapılan katliamın dehşetini gözler önüne serdi.

Görüntüde konuşan genç erkeklerden birisi 4 kişinin silahla vurulup yakılmasının ardından yaşadıkları bölgeden kaçtıklarını belirterek, "Bizim kardeşlerimizi öldürüyorlardı. Müslüman olan yerlere doğru kaçıp göç ediyoruz." dedi.

Görüntüdeki kadın, "Kızımı, torunumu, çocuğumu, gelinimi silahla öldürüp benzinle yaktılar." sözleriyle yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı.

Arakanlı Müslümanlardan başka bir erkek de torunu, gelini ve tüm çocuklarının yakılarak katledildiğini anlattı.

Görüntülerdeki erkeklerden bir diğeri de Tulatuli bölgesinden geldiğini ve buradaki herkesin öldürüldüğünü ifade ederek, "Tulatuli'den nehir geçerken bize saldırdılar. 4 kardeşim öldürüldü." diye konuştu.

Yaşlı bir adam da "Öldürüyorlar! Silahlarla! Benzin ile yakıyorlar." ifadeleriyle bölgedeki şiddeti dile getirdi.

Görüntüleri kaydeden kişi, "İzleyin, bu kardeşlerimizi ne yapabiliriz. Bu kardeşler Tulatuli'den geliyor." dedi.

Arakanda, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Ordunun operasyonlarında yakılan onlarca köy yaşanamaz hale gelmişti. Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettiği bölgelerlere giriş çıkışlara izin vermediği için, ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor. Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli olan bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor.