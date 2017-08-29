BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Belçika'da faaliyet yürüten ve Myanmar'da demokratikleşmeyi savunan "Actions Birmanie" (Burma için Hareket Grubu) sözcüsü Pierre-Yves Gillet, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapıldığını belirterek, yakın zamanda meydana gelen olayları "dehşet verici" olarak niteledi.

Gillet, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yakın zamanda meydana gelen olayların "dehşet verici" olduğunu belirterek, durumun acilen en üst düzeyde uluslararası toplum tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapılıyor, sivil halk ölüm tehlikesiyle yaşıyor." diyen Gillet, "Arakan'da Myanmar ordusu, sivil halk ve direnişçiler arasında ayrım yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gillet, durumun "Arakanlı Müslümanlar için çok kritik" olduğunu, yakın zamanda bir sonuca ulaşmanın ise mümkün görünmediğini belirtti.

Birçok Arakanlı Müslümanın ordunun baskısından kaçmak için Bangladeş ile olan sınıra yöneldiğini aktaran Gillet, Bangladeş yetkililerinin sınırda güvenlik önlemlerini arttırmaları sonucu bu kişilerin arada mahsur kaldığını belirtti.

- "Ordu fütursuzca hareket ediyor"

25 Ağustos'ta Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) adlı grubun polis karakollarına düzenlediği saldıralar öncesinde bölgede Myanmar ordusunun mevcudiyetini arttırdığına dikkati çekti.

Myanmar'ın sözde bir demokratik geçiş döneminde olduğunu ifade eden Gillet, "Myanmar ordusu Ordu Komutanı Min Aung Hlaing'in yönetimi altında fütursuzca hareket etmeye devam ediyor. Ordunun faaliyetleri Myanmar'da barış ve demokratik geçiş sürecini ciddi bir şekilde tehdit ediyor." açıklamasında bulundu.

Durumun daha da kötüleşmesini engellemek için Myanmar hükümetinin acil bir şekilde önlem almasını isteyen Gillet, Myanmar hükümetinin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı araştırma heyetinin faaliyetlerine izin vermesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Arakan eyaletine erişimin açılmasının önemine dikkati çeken Gillet, "Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmalı ve bağımsız basın bölgede bulunmalı." ifadesini kullandı.

Myanmar hükümetine eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde yürütülen Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini uygulama çağrısında bulunan Gillet, özellikle Arakanlılara vatandaşlık hakları verilmesinin önemine vurgu yaptı.

- Arakanlı Müslümanlar yıllardır zulüm görüyor"

Gillet, "Arakanlı Müslümanlar Myanmar'daki Budist halk tarafından "Bangladeşli yasa dışı göçmen" olarak görülüyor ve on yıllardır zulme uğruyor." diye konuştu.

Bangladeş'in de Arakanlı Müslümanları kabul etmediğini söyleyen Gillet, Arakanlı Müslümanlar Myanmar'da şiddete maruz kaldığında Bangladeş'in sınırını kapattığına dikkati çekti.

Gillet, BM'nin Arakanlı Müslümanları "dünyada en çok zulüm gören etnik grup" olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, bu kişilerin en temel sivil haklardan mahrum bırakıldığını, eğitim, sağlık, yerleşim ve gıda imkanlarına sahip olmadığını bildirdi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi harekete geçememekle suçlayan Gillet, Su Çii'nin Myanmar'daki çeşitliliği ve toplumlar arasındaki hassas dinamikleri tam olarak kavrayamadığını belirtti.

Gillet, "Son yıllarla karşılaştırıldığında, uzun zamandan sonra ilk defa Su Çii hükümetinin ve meclisin tek bir Müslüman temsilciye yer vermediğini görüyoruz. Sanırım bu da mevcut durumu oldukça açıklayıcı nitelikte bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Myanmar'da faaliyet gösteren "Ma Ba Tha" gibi ırkçı Budist grupların Arakanlı Müslümanların korkularını tetiklediğini belirten Gillet, bu grupların Myanmar hükümeti tarafından desteklendiğini ve hatta bu gruplara devlet basınında geniş söz hakkı verildiğini bildirdi.





















