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"Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım süreci işletiliyor"

- AFD International Asya Pasifik Direktörü Akoub: - "Myanmar'ın savunmasız, değer verilmeyen ve tanınmayan Müslüman halkına karşı soykırım süreci işletiliyor" - "Myanmar güvenlik güçleri, Arakan eyaletindeki Müslüman azınlığı bastırmak ve onlara zulmetmek için elindeki askeri imkanları kullanmayı yine artırdı"

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Uluslararası insan hakları örgütü Uluslararası Özgürlük ve Onur için İttifakı (Alliance for Freedom and Dignity) Asya Pasifik Direktörü Mustafa Akoub, "Myanmar'ın savunmasız, değer verilmeyen ve tanınmayan Müslüman halkına karşı soykırım süreci işletiliyor." dedi.

Akoub, Myanmar'da baskı altındaki Arakanlı Müslümanların durumu hakkında AA muhabirine konuştu.

Bölgede son dönemde yaşananların, Arakanlı Müslümanlara yönelik uzun yıllara dayanan işkence ve insan hakları ihlallerinin yeni bir bölümünü oluşturduğunu belirten Akoub, şunları kaydetti:

"Myanmar güvenlik güçleri, Arakan eyaletindeki Müslüman azınlığı bastırmak ve onlara zulmetmek için elindeki askeri imkanları kullanmayı yine artırdı. Myanmar'ın savunmasız, değer verilmeyen ve tanınmayan Müslüman halkına karşı soykırım süreci işletiliyor."

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara faaliyetlerini "barbarlık" şeklinde nitelendirerek bunlara artık son verilmesi gerektiğini vurgulayan Akoub, ittifak olarak Myanmar'ın bu zalim ve sert tutumunu şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Myanmar hükümetine insan haklarına ve bu konudaki anlaşmalara uyma çağrısı yapan Akoub, uluslararası topluma da bu "etnik temizlik çılgınlığını" durdurmak için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Akoub, "Myanmar'ın savunmasız Müslüman azınlığı ile dayanışma içindeyiz." dedi.

İttifak olarak gelişmeleri yakından takip etmeye, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye çalışmaya devam edeceklerini aktaran Akoub, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve 20 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın halihazırda binlerce Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Bangladeş'e kaçtığını kaydetti.

Arakan'da, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonların Müslümanlara yönelik katliamlara dönüştüğü belirtilmişti. Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettigi bölgelerlere giriş çıkışlara izin vermediği için ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor.

Saldırılar nedeniyle birçok Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalırken, ordu tarafından yakılan onlarca köy yaşanılamaz hale gelmişti. Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor.



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Afd InternationalArakanMyanmarRohingya
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