Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama tepkiler

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'daki sivil toplum kuruluşları, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik katliamına tepki gösterdi.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişinin Bangladeş sınırına yığıldığını söyledi.

Arakan halkına acil gıda malzemesi ulaştırıldığını belirten Uysal, Bangladeş'e sığınan bin Arakanlı ailenin de yardımlardan istifade ettiğini dile getirdi.

Rohingyalı Müslümanlara ait birçok ev, cami, Kur'an kursu, medrese, okul ve dükkanın yakıldığını ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Arakan'da 1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman yaşıyor. Nüfusunun çoğunluğu Budist olan Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil. Hiçbir topluluğun ve milletin tahammül edemeyeceği koşullarda yaşayıp, akla gelebilecek her türlü insanlık dışı muamelelerle yaşama hakkına engel olunan bu halk, uluslararası örgütler tarafından şiddete en çok maruz kalan azınlık olarak ilan edildi. Fakat ne uluslararası kamuoyu ne de Myanmar, bu insanların acılarına çözüm bulmak niyetinde değil."

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, dernek binası önünde yaptığı açıklamada, Rohingyalı Müslümanların Myanmar tarafından sistematik ihlallere maruz bırakıldığını söyledi.

Rohingyalı Müslümanların vatandaşlık hakkının alındığını, seyahat özgürlüğü başta olmak üzere eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanlarının da olmadığını dile getiren Ertürk, şunları kaydetti:

"Katliamlar devam etmektedir. Arakan'dan kısıtlı şartlarda gelen görüntülere ve tanık beyanlarına göre, işkence ve katliamlar devam etmekte, çok sayıda kadın ve çocuk canlarını kurtarmak için dağlarda yaşam mücadelesi vermektedir. Katliamdan kaçan siviller dağlarda sınıra yakın bölgelerde Myanmar askerleri tarafından ateşe maruz kalmaktadır. Bölgenin fiziki koşulları nedeniyle kaçış esnasında da çok sayıda sivil hayatını kaybetmiştir. Bu yaşananlar 'soykırım suçu' veya 'insanlığa karşı suç' niteliğindedir."

Basın açıklamasına, bazı sendika, parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

- Aksaray

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, duruma tepki amacıyla toplanan grup adına yaptığı açıklamada, soykırımı kınadıklarını belirtti.

Son günlerde Myanmar yönetimi tarafından alınan bir kararla ordunun Müslümanlara yönelik operasyon başlattığını ifade eden Dağdaş, "Operasyonda yaklaşık 850 Rohingyalı Müslüman katledilmiştir. Katledilenlerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Yaralı sayısı binin üzerindedir. Yaklaşık 20 bin Rohingyalı Müslüman Bangladeş'e sığınmış, 60 bin sivil ise ülkeye giremedikleri için sınıra yakın dağlık bölgede saklanmışlardır." ifadelerini kullandı.