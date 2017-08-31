Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar

KAYSERİ/NEVŞEHİR (AA) - Kayseri ve Nevşehir'de sivil toplum kuruluşları Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları protesto etti.

Kayseri'de Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Myanmar'ın Arakan eyaletinde, silahlı güçler ve Budist rahipler tarafından Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliamlara tepki gösterdi.

Tekbir getiren ve sloganlar atan grup adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri Eğitim Koordinatörü Seyyid Bilal Kabdan, Myanmar'ın Arakan eyaletinde cereyan eden ve şiddeti giderek artan zulmün artık dayanılacak halinin kalmadığını söyledi.

Kabdan, son bir asırdır Batı dünyası tarafından merhamet ve aydınlanma felsefesi olarak lanse edilen "Budizm" dinine mensup eli kanlı teröristlerin geçen 5 gün içinde 3 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlıyı herhangi bir ayrım gözetmeksizin hunharca katlettiklerini hatırlattı.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

- Nevşehir

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama tepki göstermek amacıyla Nevşehir'de de protesto gösterisi düzenlendi.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince düzenlenen program çerçevesinde, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli afişlerle Gülbahçe Parkı'nda bir araya geldi.

Arakan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan zulme tepki gösteren kalabalık, "Zalimler için, yaşasın cehennem", "Mazluma uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan dernek başkanı Baki Öncel, Müslümanların farklı coğrafyalarda zulme uğradığını, Arakan ve diğer İslam coğrafyasında yaşanan sorunların çözümü için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Müslümanların, Allah tarafından kardeş ilan edildiğine dair ayet okuyan Öncel, Arakan, Doğu Türkistan, Filistin, Irak ve Suriye’de mazlum halkların sistemli şekilde katliama tabi tutulduklarını kaydetti.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Ebubekir Gizligider ve Mustafa Açıkgöz'ün de katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.