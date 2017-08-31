Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

İSTANBUL (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik Myanmar ordusu ve Budist çetelerin başlattığı katliam, Fikr-i Asim Fikir ve Düşünce Derneği İstanbul İl Başkanlığı üyelerince İstanbul'da protesto edildi.

Fatih Camisi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, ikindi namazının ardından Arakan'da öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

"Müslüman Uyuma Arakan'a Sahip Çık" pankartı açan gruptakiler, "Arakan'da Budist Zulmüne Son", "Görmezden Gelme", "Allah'ın Laneti Zalimlerin Üzerine olsun", "Arakan'da Zulme Sessiz Kalma" dövizleri ile Arakan haritası taşıdı ve sık sık tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fikr-i Asim Fikir ve Düşünce Derneği İstanbul İl Başkanı ve Genel Merkez Sözcüsü Murat Şahin, Arakan'da din kardeşlerinin uğradığı insanlık dışı katliama "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

Arakan'da 3 milyon Müslümanın yaşadığını hatırlatan Şahin, "Bugün kaç kişi kaldıklarını bilmiyoruz, yarın kaç kişi kalacaklarını da bilmiyoruz. Bildiğimiz bir gerçek var, ölen Müslüman, öldüren başka dindense kimsenin kılı kıpırdamıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak haykırıyoruz, burada bir katliam var. Devlet Başkanımız bütün dünyaya karşı bu zulmü haykırarak durdurmaya gayret gösteriyor. Türk milletinin evlatları olarak geçmişte olduğu gibi bugün de mazluma sahip çıkmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, Arakan'daki katliamın durdurulması çağrısında bulunarak, "Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapılmadan Müslümanlar öldürülüyor. Bütün Müslümanlar bu katliamı durdurmak için el ele vermelidir. Bu görev kutsaldır. Devletimiz, bu konuda gereken öncülüğü yapmış durumdadır. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Arakanlı Müslümanlar için dua edildi.