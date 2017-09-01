Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

MARDİN (AA) - Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliam protesto edildi.

Mardin'de Fuat Yağcı Camisi'nde, aralarında Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma, İlim Yayma Cemiyetinin de bulunduğu 57 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Arakan'da katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ensar Vakfı Mardin Şube Başkanı ve Platform Sözcüsü Zeynel Tepe, Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamları kınadıklarını kaydetti.

Ülkede huzur ve güven içinde bayram kutlayarak kardeşleri ile kucaklaşabildiklerini belirten Tepe, ancak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan birçok din kardeşlerinin büyük sıkıntılar altında olduğunu, bu nedenle bayramın neşesini yaşayamadıklarını belirtti.

Tepe, "Suriyeli, Iraklı, Filistinli ve Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere maalesef kardeşlerimiz büyük acılar ve zulümler altında ezilmekte. Bu kardeşlerimize karşı merhametimizi kaybetmeyelim. Allah bütün mazlumların üzerindeki zulmün kalkması için yardımcıları olsun." dedi.

Burmalı askerlerle, Budist ırkçıların 3 günde, 3 bin Arakanlı Müslüman'ı katlettiğini aktaran Tepe, 8 asırdır Arakan'da yaşayan Müslümanların vatanlarından sürüldüğünü ve evlerinin yakılıp topraklarının gasp edildiğini ifade etti.

"Budist çeteler, 100 kilometrelik bir ormanlık alanı ateşe vererek, evlerinden kaçan Müslümanların sığındığı kampları bile küle çevirdi." diyen Tepe, şöyle devam etti:

"İslam ülkeleri hükümetlerini, İslam dünyasındaki bütün kurumları, dünyadaki bütün insan hakları ve yardım kuruluşlarını gerekli sorumluluğu almaya, Arakan'ı BM ve diğer örgütler nezdinde dünya gündemine taşımaya, saldırıların durdurulması için Myanmar hükümetine baskı yapmaya ve en önemlisi Arakanlı Müslümanlara fiili destek sunmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle, Myanmar hükümetini ve sessiz kalan her kurum ve ülkeyi kınıyoruz. Arakanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz."

Arakanlılara insani yardım ve diplomasi konusunda ciddi adımlar atılmasını istediklerini belirten Tepe, "Hiçbir şey elimizden gelmiyor diyemeyiz. En azından kalbi olarak bu mazlum kardeşlerimize, zulmün durması ve onları unutmadığımızı ifade için dualarımızla hatırlamalıyız. Arakanlı mazlum kardeşlerimize yardım ulaştıracak yardım kuruluşlarımıza katkıda bulunmalı ve onları maddi olarak desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dua okunmasının ardından grup dağıldı.

Açıklamaya, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve vatandaşlar da katıldı.