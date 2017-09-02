Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara tepki amacıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyesi grup, ''Sessiz Katliama Seyirci Kalma'' sloganıyla Milli İrade Meydanı'nda toplanarak Arakan'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Ali Yılmaz ve Cemil Yaman ile siyasi parti ve sendika temsilcileri de gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından grup adına açıklama yapan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, Arakan'da soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm ve insanlık trajedisi yaşandığını ifade ederek, başta BM olmak üzere devletlerin, siyasetçilerin sessiz kaldığını öne sürdü.

Arakan'a yardım eli uzatılması gerektiğini dile getiren Yaşlık, şunları kaydetti:

''Türkiye, dönem başkanlığını yaptığı İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı'nı hemen aktif olarak devreye sokmalıdır. İslam ülkeleri kendilerini teslim alan ataletten bir an önce kurtulmalı, tarihi, siyasi, ekonomik sorumluluklarını acilen yerine getirmelidir. Sivil toplum örgütleri, kardeşlerimizin sorun ve ihtiyaçlarıyla daha yakın, daha yoğun ilgilenmeli, gittikleri her yerde bu zulme karşı farkındalık oluşturacak etkinlikler, demokratik eylemler yapmalıdır. Başta siyasi otoriteler olmak üzere Türkiye'de etkili ve yetkili herkesi, sınırları ve sınıfları aşan aidiyet ve kardeşlik duygularımızı hatırlayarak bu zulmü durdurmak, kalıcı barışı sağlamak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye çağırıyoruz.''

Topluluk, okunan duaların ardından dağıldı.