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Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılara tepkiler

- Gürcistan'daki Müslümanlar, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları kınadı

Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılara tepkiler

TİFLİS (AA) - Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, Batı Gürcistan Müftüsü Beglar Kamaşidze ile Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları sert şekilde kınayarak uluslararası kuruluşları harekete geçmeye çağırdı.

İgidov, Kamaşidze ve Aliyev, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarıyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan din adamları, Myanmar hükümet güçlerinin yıllardır Arakan Müslümanlarına şiddet uyguladığına dikkati çekti.

Evleri yakılan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın, Bangladeş sınırında mülteci kamplarında ağır yaşam koşullarına maruz kaldıklarını ifade eden yetkililer, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları sert şekilde kınayarak uluslararası kuruluşları bu katliamın sona ermesi için harekete geçmeye çağırdı.

Batı medyasını taraflı olmakla suçlayan din adamları, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılara derhal son verilmesini istedi.

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