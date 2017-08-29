Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete tepkiler

UTRECHT (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Güvenlik ve Adalet Vakfı Başkanı Nourdeen Wildeman, Myanmar yönetimine Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılar nedeniyle diplomatik baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

Hollanda'da Arakanlı Müslümanlara hizmet vermek için 2013'te kurulan Vakfın Başkanı Wildeman, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

On yıl önce Müslümanlığı seçen Wildeman, Myanmar yönetiminin Rohingyalara uyguladığı şiddetin endişe verici ve korkutucu boyutlara ulaştığına dikkati çekerek "Endişe verici çünkü böyle devam ederse daha büyük bir şiddete yol açabilir. Bazı kurumlar tarafından dile getirilen soykırım olasılığı, Rohingyalar için hiç uzak gözükmüyor. Korkutucu tarafı ise bazen bize ulaşan, çocukların, yaşlıların, halkın yaşadığı vahşetin görüntüleri. Bu görüntüler içimizi sızlatıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddeti karşı sesini yükseltmesi gerektiğini kaydeden Wildeman, "Myanmar yönetimi ile ekonomik ilişkileri olan bütün ülkelerin, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün devam etmesi durumunda ticaret yapmayacaklarını açıkça belirtmeleri gerekir. Myanmar yönetiminin uyguladığı strateji ve metoda karşı ekonomik ambargonun yanı sıra diplomatik baskı da uygulanması lazım." diye konuştu.

Birleşik Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından şiddetin sonlandırılması için önerilen girişimlerin bütün ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Wildeman, şunları söyledi:

"İlgili kurumlar daha güçlü bir şekilde aktif hale gelmeli. Arakan'da yaşananlar, politik ve diplomatik baskı yolları ile çözülmeli. Şu anda bölgede sadece şiddet var."



Vakıf olarak insani yardımın yanı sıra sosyal medya üzerinden toplumu bilinçlendirme ve siyasi lobi yaptıklarını kaydeden, Wildeman, "Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin gündemde kalması için Hollanda'da milletvekilleri ve Dışişleri Bakanlığı ile sürekli irtibat halindeyiz. Farklı ülkelerdeki Rohingya örgütleri ile de iş birliği yapıyoruz. En son ramazan öncesi Myanmar'a yaptığım ziyarette, Rohingyaların artık BM'ye bile güvenmediklerini ve hiçbir umutlarının kalmadığını gördüm. Sistematik bir şekilde bir halkın bütün temel hakları ellerinden alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.



















