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'Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurun'

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Novanto, "Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurun. Daha fazla kan ve gözyaşı istemiyoruz." dedi.

'Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurun'

CAKARTA (AA) - Endonezya Temsilciler Meclisi (DPR) Başkanı Setya Novanto, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar hakkında, "Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurun. Daha fazla kan ve gözyaşı istemiyoruz." dedi.

DPR'nin 72. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Genel Kurul Toplantısında konuşan Novanto, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin durdurulmasına yönelik somut adımlar atması için Endonezya hükümetine çağrıda bulundu.

"Arakanlı Müslümanlara insan haklarına aykırı bir şekilde şiddet uygulanıyor. Myanmarlı yetkililer bu tutuma son vermeli." diyen Novanto, Myanmarlı yetkililere seslenerek, "Arakanlı Müslümanlara yapılan şiddeti durdurun. Daha fazla kan ve gözyaşı istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu







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Arakanlı MüslümanlarEndonezyaSpor
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