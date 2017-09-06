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Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin yaptığı operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin, Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

KUTUPALONG (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin yaptığı operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin, Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Emniyet Yetkilisi Yakub Ali, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş yollarından birisi olan Bengal Körfezi'nde dün gece Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olduğunu ifade etti.

Ali, Bangladeş'in Shah Porir Dwip köyündekilerin, sabah saatlerinde kıyı bölgesinde 5 kişinin cansız bedenini bulduğunu kaydetti.

Yetkililer, teknede 35 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Bangladeş'e yeni mülteci kampı

Öte yandan, Bangladeş Felaket Yönetimi Bakanlığı görevlisi Şah Kemal, Arakan'da saldırıların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçen 123 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın barınması için yeni bir kamp kurulmasının planlandığını duyurdu.

Yeni kampın, halihazırda Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Cox's Bazar kentinin Tyingkhali bölgesinde kurulmasının düşünüldüğünü söyleyen Kemal, kampın ne zaman hazır hale geleceğine yönelik bilgi paylaşmadı.

Yerel yetkili Ali Hüseyin de yeni kamp planlarının hala müzakere edildiğini ve hükümetin uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak "oldukça karmaşık bu durumu" ele aldığını belirtti.

Muhabir: Dildar Baykan

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