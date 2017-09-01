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Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş mücadelesi

- Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Naf Nehri'nde alabora olması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş mücadelesi

ANKARA (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Naf Nehri'nde alabora olması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş basınında yer alan habere göre, Teknaf Emniyet Yetkilisi Muhammed Main Uddin Han, Arakan'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışanları taşıyan teknenin alabora olduğunu dile getirdi.

Han, Bangladeş Sınır Muhafızlarının bu sabah teknedeki 15 kişinin nehir kıyısına vuran cansız bedenine ulaştığını belirtti.

Bu 15 kişiden 4'ünün vurulmuş olabileceğini ifade eden Han, nehrin başka bir noktasında da alabora olan tekneden bir kişinin daha cesedine rastlandığını kaydetti.

Son açıklamalara göre Naf Nehri'nde teknelerinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Arakanlı Müslümanların sayısı 39'a ulaştı.

Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri, yıllardır uğradıkları zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların kaçış noktası. Arakanlı Müslümanlar nehirden geçerek Bangladeş'in Cox's Bazar kentine bağlı Teknaf'a ulaşmayı, oradan da Arakanlı mülteci kamplarının olduğu Cox's Bazar kent merkezine geçmeyi amaçlıyor.

Myanmar ordusunun terörle mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında son 1 haftada çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

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Arakanlı Müslümanlar
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