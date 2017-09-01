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Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçışı sürüyor

- BM yetkilileri, geçen cumadan bu yana 38 bin Arakanlı Müslümanın ülkeye giriş yaptığını tahmin ediyor - Bölgeye insani yardımların girişine hala izin verilmiyor

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçışı sürüyor

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan 38 bin Arakanlı Müslümanın, Bangladeş'e geçtiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, BM'nin Bangladeş yetkilileri, Arakan'da saldırıların başladığı geçen cumadan bu yana 38 bin Arakanlı Müslümanın yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını düşündüklerini belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, açıklamasında "Yol kenarlarında derme çatma çadır ve barınaklar görüyoruz, her yer dolu." dedi.

Arakanlı Müslümanlara, sınırı geçmeye çalışırken ateş edildiği duyumunu aldıklarını aktaran Tan, ateş açanların hangi taraftan olduğunun bilinmediğini kaydetti.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Arakan'ın merkezi konumundaki Sitwe kentinin Aung Min Glar bölgesinde, sivillerin gıda ve tıbbi malzeme almasına izin verilmediğini duyurdu.

ERC, ordu saldırılarının yaşanmadığı bölgelerde de Arakanlı Müslümanların hala tehdit altında olduğunu bildirdi.

Bölgeye insani yardımların girişine hala izin verilmiyor.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında son 1 haftada çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp, bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı, can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanBangladeş
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