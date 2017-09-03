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Arakanlı Müslümanların Türkiye sevgisi

- Arakanlı Müslümanlar, Türkiye'ye, uluslararası alanda verdiği destek ve yardımseverlerin bölgede yaptığı çalışmalar sebebiyle büyük sevgi besliyor

Arakanlı Müslümanların Türkiye sevgisi

SITTWE (AA) - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, Türkiye'ye, kendilerine uluslararası alanda verdiği destek ve yardımseverlerin bölgede yaptığı çalışmalar nedeniyle büyük sevgi besliyor.

Arakanlı Müslümanlar, Budist saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden olan Sittwe şehrindeki Rohingya köylerini ziyaret eden Türk yardım ekiplerine büyük ilgi gösterdi.

Zor şartlar altında bölgeye ulaşan Türk yardım gönüllülerinin, bu zor günlerde kendilerini unutmamasından mutlu olan Arakanlı Müslümanlar, gösterilen çabadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arakanlı Müslümanlar, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Myanmar yönetimine gösterdiği tepkiden dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.

Arakanlı bir hayvan satıcısı, Türkiye’ye olan sevgisini bir kumaşın üzerine ay-yıldız çizerek gösterdi. Bu kumaşı satacağı kurbanlığın üzerine bağlayan satıcı, Türkiye'nin Myanmar devletine gösterdiği tepkinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarTürkiyeYardım
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