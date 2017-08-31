Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

Arakanlı Rahman: Arakan'da 42 toplama kampı var

"Biz Tarifsizler, Bir Myanmar Tabusu" kitabının yazarlarından Arakanlı Rahman, Arakan'da "sessiz bir soykırım" yaşandığını, bölgede dünyadan izole edilmiş 42 toplama kampı bulunduğunu söyledi.

Arakanlı Rahman: Arakan'da 42 toplama kampı var

PARİS (AA) - MURAT ÜNLÜ - "Biz Tarifsizler, Bir Myanmar Tabusu" kitabının yazarlarından Arakanlı Habib Rahman, Myanmar'da yaşanan katliamlar ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Arakan'da Müslümanların katledildiği olayların hükümet güçlerinin bölgedeki Budistleri silahlandırmasıyla başladığını belirten Rahman, Rathedaung, Maungdaw ve Buithdaung bölgelerinde Müslümanlara karşı saldırıların halen sürdüğünü kaydetti.

Sadece Rathedaung bölgesindeki saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 500 Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiğini dile getiren Rahman, "Rathedaung, Maungdaw ve Buithdaung bölgelerinde toplam 20 kasabada katliamlar yaşandı." dedi.

Rahman, Budistlerin saldırılarının başlamasının ardından güvenlik güçlerinin de bölgedeki Müslümanlara saldırdığını anlatarak, güvenlik güçlerinin evlerinden kaçan Müslümanların üzerine bile tankları sürdüğünü ve roketatarlarla saldırdığını ifade etti.

Bu olaylardan toplam 60 bin insanın etkilendiğini tahmin ettiklerini, bunların sadece 10 bininin Bangladeş sınırına kaçabildiğini, çoğunluğun ise bulundukları bölgelerden uzağa gidemediklerini vurgulayan Rahman, "İnsanların çoğu halen ormanların içinde kendi evlerine yakın bölgelerde saklanıyor çünkü bir yerden başka bir yere gitmeye çalışanlar vurularak öldürülecekler." diye konuştu.

"Bu sessiz bir soykırımdır"

Aslında Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların Haziran 2012'den beri devam ettiğine dikkati çeken Rahman, "Bu sessiz bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Rahman, Arakan halkının gıda, tıbbi yardım, eğitim ve hareket özgürlüğü gibi en temel insan haklarından ve ihtiyaçlarından yararlanamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Arakan halkı sistematik hapsediliyor ve pek çoğu beş yıldan fazla süredir toplama kamplarında tutuluyor. Arakan'da dünyadan izole edilmiş toplam 42 toplama kampı var. Buraları kimse ziyaret edemez. İnsanların buralara gitmesine izin verilmiyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaKatliamMüslümanlarMyanmarRohingyaSoykırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5