Arakanlı sığınmacı Muhammed: Myanmar devletinin amacı bizi tamamen yok etmek

CAKARTA (AA) - ADEM ŞALVARCIOĞLU/MAHMUT ATANUR - Myanmar ordusunun uyguladığı şiddet nedeniyle 7 yıl önce Arakan eyaletinden kaçarak Endonezya’ya sığınan Karimullah Muhammed, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara uzun yıllardır bu katliamları yaptığını belirterek, "Ancak son yıllarda bunu daha da arttırarak işi soykırıma çevirdi. Myanmar devletinin amacı bizi tamamen yok etmek." dedi.

AA muhabirine Arakanlıların yaşadığı zulmü anlatan Muhammed, ordunun yaklaşık bir haftadır Arakan eyaletinde sürdürdüğü saldırılarda birçok akrabasının katledildiğini dile getirdi.

Kız kardeşi dahil halen çok sayıda akrabasının Arakan’da olduğunu belirten Muhammed, "Onlarla her saat irtibata geçiyorum. Burada elim kolum bağlı, dua etmekten başka çarem yok.” diye konuştu.

"Şimdiye kadar görülmemiş katliam yapılıyor"

Myanmar ordusunun şiddetine maruz kalan arkadaş ve akrabalarından telefonla bilgi aldığını kaydeden Muhammed, "Her gün katledilmiş insanlarımızın video ve fotoğraflarını görmeye artık yüreğim dayanmıyor. Bir haftadır Myanmar ordusu hiç görülmemiş katliam yapıyor. Bizzat saldırıya uğrayan tanıdıklarımdan aldığım bilgiye göre 3 binden fazla Müslüman katledildi ve 100'e yakın köy yakıldı." şeklinde konuştu.

"Myanmar devletinin bilgileri gerçeği yansıtmıyor"

Uluslararası topluma Arakanlı Müslümanlara yardım çağrısında bulunan Muhammed, şöyle devam etti:

"Dünyanın adeta sessiz kaldığı bu katliam, başka bir ülkede yapılsaydı yine sessiz kalırlar mıydı? Bizim suçumuz ne? Myanmar, başka hükümetlere verdiği bilgilerde, Müslüman grupların Budist halka saldırdığını, tecavüz ettiğini söylüyor. Bunu da birçok medya organı doğruymuş gibi haber yapıyor. Bu bilgiler kesinlikle yalan. Uzun yıllardır şiddete maruz kalmış azınlık bir Müslüman grup böyle birşey yapmaya cesaret edebilir mi? Diyelim ki bir Müslüman böyle bir suç işlediyse, bu işin hukuku ve mahkemesi var. Sadece onun cezalandırılması lazım. Tüm Rohingya Müslümanlarının suçlanıp katledilmesi insan haklarına aykırı.”

“Myanmar'ın amacı soykırım”

Myanmar’ın amacının suçluları cezalandırmak veya "birkaç Müslümanı ortadan kaldırmak" olmadığına işaret eden Muhammed, "Myanmar uzun yıllardır bu katliamları yapıyor ancak son yıllarda bunu daha da arttırarak işi soykırıma çevirdi. Myanmar devletinin amacı bizi tamamen yok etmek, bu soykırımla Rohingya Müslümanlarını Myanmar'dan silmek." dedi.

"Görüntüler katliamın çok azını gösteriyor"

Arakanlı Müslümanların fakir toplum olduğunu belirten Muhammed, "Çoğu insanın cep telefonu yok. Cep telefonu varsa da interneti yok. İnsanlar köylerinden kaçarak canlarını kurtarma çabasında ama birçok katliam görüntüsünün çekildiğine eminim. Görüntüler, insanlar interneti olan bir yere ulaştıklarında dolaşıma giriyor. Şu anki görüntüler yapılan katliamın çok azını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’a minnettarız"

Muhammed, İslam dünyasının katliama sessiz kalmasının çok üzücü olduğunun altını çizerek, "Şimdiye kadar gerek Suriye gerek Filistin gerekse de Arakanlı Müslümanları savunmak için sesini en gür çıkan Türkiye oldu. Arakanlı Müslümanlara yönelik en son yaşanan şiddete karşı en dik duran Erdoğan’a minnettarız.” diye konuştu.

Türk milletinin Arakanlı Müslümanlara yaptığı duaları ve yardımları her zaman hissettiklerini dile getiren Muhammed, şu an her zamankinden daha fazla yardıma muhtaç olduklarını vurguladı.

“Endonezya, Türkiye’nin Suriye politikasını izleyebilir”

Türkiye’nin Esed rejiminin saldırılarından kaçan milyonlarca Suriyeliye kapılarını açmasının Müslümanlar için gurur verici olduğunu belirten Muhammed, Endonezya’nın da Rohingyalı Müslümanlara aynı şekilde elini uzatabileceğini ifade etti.

Muhammed, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’ya seslenerek, şunları söyledi:

"Endonezya benim gibi birçok sığınmacıya kapısını açtı. Burada Allah’a şükür yardım alıyoruz. Hayatımız Myanmar’a göre çok daha iyi ancak Rohingyalı Müslümanların hepsi öldürülmek isteniyor. Eğer şu an yardım edilmezse Myanmar soykırımını tamamlayacak. Endonezya binlerce adası olan bir Müslüman ülke. Endonezya’nın Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara açtığı gibi kapılarını Rohingya Müslümanlarına açmasını ümit ediyoruz.”