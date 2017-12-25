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"Arakanlıların tek umudu Türkiye'den gelen yardımlar"

- Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Gerem: - "Arakanlıların tek umudu Türkiye'den gelen yardımlar. Bangladeş'in de durumu iyi değil ve kendi halkı da çok fakir. Bu nedenle de Arakanlı insanlara yardım gönderilmesi şart" - "Çocuklar gülmeyi ve tebessüm etmeyi unutmuşlar. İnsanların durumlarını görünce insanlık adına utanıyoruz"

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, Myanmar devletinin baskısıyla Bangladeş'e göç eden Arakanlıların tek umutlarının Türkiye'den gelen yardımlar olduğunu belirtti.

Bir süre önce sivil toplum kuruluşları ve Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımları Arakanlı Müslümanlara ulaştırmak için Bangladeş'e giden Gerem, yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Bangladeş'te insanın aciz kaldığı bir manzarayla karşılaştıklarını belirten Gerem, şunları anlattı:

"Arakanlıları ziyaret ederek acil ihtiyaçları konusunda araştırmalar yaptık. Kampta yaşayanların çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gençler ise bırakılmamış. Çocukların bazılarının ayakları ve kolları kırılmış. İnsanlar kendi imkanlarıyla çalı ve naylondan sığınacak çadırlar yapmışlar. İnsanların sığınacak yer, elektrik, su ve gıda ihtiyaçları var. Gıda olarak bu insanlara pirinç, un ve yağ verilirse yeter, başka bir şey istemiyorlar."

- "Çocuklar gülmeyi ve tebessüm etmeyi unutmuşlar"

İnsanların çok zor şartlarda barındıklarını ve bu yüzden konut yapacaklarını dile getiren Gerem, "Deniz Feneri, Memur-Sen ve MÜSİAD ile 2 bin kalıcı konut yapmak için Bangladeş'te projeyi başlattık. 22 metrekare evler 800 dolara mal oluyor. Burada su kuyuları da açacağız inşallah." dedi.

Gerem, bütün dünyanın bu konuya duyarlı olması gerektiğini ancak Türkiye'den başka yardım yapan ülke olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin halkıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla Arakanlı Müslümanların yanında olduklarını söyleyen Gerem, şunları kaydetti:

"Arakanlıların tek umudu Türkiye'den gelen yardımlar. Bangladeş'in de durumu iyi değil ve kendi halkı da çok fakir. Bu nedenle de Arakanlı insanlara yardım gönderilmesi şart. Türkiye'nin yardımları onları ayakta tutuyor. Anne ve babası öldürülmüş 8 yaşındaki bir kız çocuğu, 'sığındıkları ormanda 8 gün yaprak yiyerek yaşamaya çalıştıklarını' söyledi. Vahşi hayvanlardan ölü numarası yaparak kurtulduklarını ve bir kafileyle Bangladeş'e geldiklerini' anlattı. Çocuklar gülmeyi ve tebessüm etmeyi unutmuşlar. İnsanların durumlarını görünce insanlık adına utanıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. İnşallah bütün Müslümanlar birleşir ve yardımcı olurlar."

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2 Bin Kalıcı KonutBangladeşDünyaKampanyaŞanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem
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