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Aralık ayında deniz keyfi

- Türkiye'nin birçok bölgesinde zorlu kış koşulları etkisini sürdürürken Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi

ANTALYA (AA) - Yurdun birçok yerinde vatandaşlar kar ve soğuk havayla mücadele ederken, Antalya'da aralık ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı vatandaşlar ve turistler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı kişiler yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da güneşlendi ve kitap okudu.

Aralık ayının son haftasında denize giren Mevlüt Çelik, Antalya'nın havasının çok güzel, deniz suyunun sıcak olduğunu belirterek, her mevsim denize girdiklerini söyledi.

Çelik, 6 yıldır sürekli denize girdiğini ve kendini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Ocak, şubat ve mart aylarında sürekli denize girerim. Hava ve deniz suyu çok güzel. Dün ve ertesi gün arkadaşlarımla Saklıkent'e gittim, orada kayak yaptık. Sabah da buraya indik ve denize girdik. Antalya böyle bir yer, Antalya'yı çok seviyoruz." dedi.

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AntalyaAralık AyıDeniz KeyfiSıcak Hava
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