"Arama kurtarmayla ön plana çıkmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - ETEM GEYLAN - Arama Kurtarma Derneğinde (AKUT) 2 ay önce olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Recep Şalcı, tek hedeflerinin arama kurtarma faaliyetiyle zor durumdaki insanlara yardım etmek olduğunu kaydetti.

Recep Şalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son genel kurulda sahadan gelen bir ekiple yönetime aday olduklarını belirtti.

AKUT üyelerinin belli standartlarda eğitim ve donanıma sahip olması için çalışacaklarını aktaran Şalcı, yeni yönetimin hedeflerini şöyle aktardı:

"Türkiye'de arama kurtarma yapan ilk dernek AKUT'tur. Bir güven kazanmıştır, bu güveni devam ettirmesi gerekiyor. Bunun için yapacağımız çalışmalar AKUT'taki tüm gönüllülerimizin belli bir standartta eğitim almalarını sağlamak, belli bir donanımla onları desteklemek ve yaptıkları işi en iyi şekilde yapabilmek, bunun için de gerekli tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi düzeltmek. Bunlardan birisi AFAD ki AFAD ile çok yakın bir tarihte toplantı yaptık. Mehmet Güllüoğlu, çok genç ve çok becerikli, yetenekli birisi olarak AFAD'ın başına geçti. Onunla konuştuğumuz zaman devletin ve sivil toplum örgütlerinin bir arada olması gerektiğini, paralel çalışması gerektiğinde hemfikir olduk."

- "AKUT'a güven devam etmeli"

1999 depreminin ardından AKUT'un en güvenilir kurumlar sıralamasında birinci olduğunu aktaran Şalcı, bu güvenin devam ettiğinden emin olduklarını, Türk toplumunun takdir ve desteği ile 20 yıldır olduğu gibi çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatan Şalcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu afet konusunda da toplumun afet konusunda bilinçlenmesi için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Bunlar neler olacak? Toplumun afete hazır olabilmesi için temel afet bilinç seminerleriyle onları bilgilendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de herkes deprem olduğu an ne yapılacağını konuşuyor. Deprem olduğu zaman ne yapılacağını bilmek çok önemli ama yapacaklarınız çok kısıtlıdır. Asıl önemli olan depremden, afetten önce yapacağınız hazırlıklardır. Bu hazırlıklar konusunda toplumumuzu bilinçlendirmek AKUT'un temel hedefleri arasında olacaktır. Umuyoruz görev süremiz bitince de bizim yerine gelecek iyi bir yönetim kadrosunu hazırlamak ondan sonra da kişiler üzerinden değil, kurum üzerinden devam etmek şu anki yönetim kurulunun en önemli hedefleri olarak söyleyebilirim."

- "AKUT siyaset üstü bir kurumdur"

İnsan hayatına çok önem veren bir kurum olduklarını, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan kendileri için her canlının kutsal olduğunu, her canlının kurtarılması için ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirten Şalcı, AKUT ile derneğin kurucu başkanı Nasuh Mahruki'nin kişisel fikirlerinin özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Bir dönem Nasuh Mahruki'nin kişisel söylemlerinin tamamı AKUT'a mal edildi ve onun söylemleriyle AKUT'un söylemleri bütünleşti. Bu AKUT'a ciddi zarar verdi. Çünkü Nasuh Mahruki'nin kendi fikirleri AKUT'un fikriymiş gibi gösterildiği için siyasi bir duruş olarak algılandı. Oysa ki AKUT siyaset üstü bir kurumdur. AKUT'taki tüm gönüllüler, dernekten içeri girdikleri zaman siyasi kimliklerini dışarıda bırakırlar ve içeri girdikleri zaman tek bir kimlikleri vardır o da arama kurtarmacılıktır. Ancak kamuoyunda bu yanlış algılandığı için AKUT'un bir siyasi duruşunun, bir siyasi yaklaşımı olduğu zannedildi ve böyle maksatlı sorular gelmeye başladı ki biz bundan çok rahatsız olduk. Her ne kadar Nasuh Mahruki bu konuda dikkat edeceğini söylese de ona gelen sorular, amaçlı sorular ve onun bir vatandaş olarak yaptığı açıklamalar AKUT'u bir süre zor bir duruma düşürdü. AKUT tabanı bundan gerçekten çok rahatsız oldu. Çünkü bizim tek bir isteğimizi var, arama kurtarma yapmak, yardım etmek ve siyaset üstünde eski güvenilen kurum olmaya devam etmek."

AKUT başkanlığını gönüllü olarak devam ettirdiğini, mesleği olan coğrafya öğretmenliğini de sürdüreceğini aktaran Şalcı, "Türkiye'de sadece deprem değil depremle birlikte birçok afetin olabileceğini küresel ısınmayla birlikte meteorolojik afetlerin çoğalacağını bilen birisi olarak dedim ki bir şeyler yapmamız lazım. Tekrar olduğu zaman bu çaresizliği yaşamamız lazım. Bunun için de örgütlenmek gerekiyor. O dönemde tek arama kurtarma derneği AKUT'tu. Biz de Kocaeli'de çalışmalara başladık. 2003 yılında bu çalışmalar olgunlaşmaya başladı ve Kocaeli ekibi olarak AKUT'a katıldık o tarihten sonra AKUT içinde çalışmalarımızı sürdürdük.

Geçen dönemde Nasuh Mahruki'nin yönetim kurulu başkanlığından ayrılmasından sonra yedek üye olarak AKUT yönetim kurulu üyesi olan Şalcı, 2 ay önce yapılan olağanüstü genel kurulda tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.