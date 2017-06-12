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Aranan FETÖ üyeleri havaalanında yakalandı

- Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi havaalanında gözaltına alındı

Aranan FETÖ üyeleri havaalanında yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 zanlı, Hollanda'dan ülkeye dönüşte Konya Havaalanı'nda yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan iş adamları Halil İbrahim A. (48) ve Sami Ç'nin (48), 17 Temmuz 2016'da yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, Hollanda'dan Türkiye'ye dönme kararı alan zanlıların Amsterdam-Konya seferini yapan uçağa bilet aldıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Konya'ya inen uçaktaki zanlıları, havaalanında gözaltına alarak emniyete götürdü.

Zanlıların, Konya'daki örgüt yapılanmasının mütevelli heyetinde yer aldıkları öne sürüldü.

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