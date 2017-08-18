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Aranan FETÖ üyesi havaalanında yakalandı

- Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Seydişehir ilçesindeki esnaf yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, havaalanında gözaltına alındı

Aranan FETÖ üyesi havaalanında yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Seydişehir ilçesinin esnaf yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, Romanya'dan ülkeye dönüşte Konya Havaalanı'nda yakalandı.

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Metin T'nin 13 aydır firari olduğu belirlendi.

Polis, Romanya'dan Türkiye'ye dönme kararı alan zanlının, Konya'ya uçak bileti aldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Konya'ya inen uçaktaki zanlıyı havaalanında gözaltına aldı.

FETÖ'nün Seydişehir'deki esnaf yapılanmasının mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen zanlı, polisteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.

Zanlı Metin T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Esnaf YapılanmasıFetöKonya Havaalanı
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