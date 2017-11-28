Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren Bu seçim olur
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

Aranan terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da İstanbul yolu üzerinde trafik kontrolü sırasında, terör örgütü MLKP üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı belirlenen bir kadın gözaltına alındı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul yolu girişinde...

Aranan terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da İstanbul yolu üzerinde trafik kontrolü sırasında, terör örgütü MLKP üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı belirlenen bir kadın gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul yolu girişinde uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri İdil Ö'nün GBT sorgulamasında terör örgütü MLKP üyesi olmak suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen İdil Ö'nün, örgüt tarafından Ankara'dan İstanbul'a görevlendirildiği ve burada sorumlu düzeyde görev aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden İdil Ö'nün nişanlısının da aynı örgüte üye olduğu gerekçesiyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aranan Terör örgütü üyesi Yol Kontrolünde Yaklandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5