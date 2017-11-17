Aranan teröristlerden 74'ü etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede etkinliği artırmak ve vatandaşların desteğini almak amacıyla aranan teröristlerin isimleri ve fotoğraflarını "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinden paylaştı. Sitede, aranan teröristler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride listelendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gerek vatandaşların ihbarları gerek güvenlik güçlerinin istihbaratları sonucunda 1 Eylül 2016'dan bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda, arananlar listesinde yer alan 74 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri kırmızı, 7'si mavi, 13'ü yeşil, 6'sı turuncu ve 47'si gri listede yer alıyor.

Ayrıca listede yer almayıp söz konusu tarihten bu yana düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen ve sonrasında örgüt içinde önemli pozisyonlarda oldukları belirlenen terörist sayısı da 78 olarak kayıtlara geçti.

Etkisiz hale getirilen toplam 152 teröristten 129'u ölü, 14'ü sağ ve 2'si de yaralı ele geçirildi. Teröristlerden 3'ü güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristler arasında, kırmızı listedeki "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu da bulunuyor. Kırmızı listede yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olan ve sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi Hülya Eroğlu, Şırnak Bestler-Dereler'deki operasyonda etkisiz hale getirildi.

Kırmızı listedeki terör örgütü DEAŞ üyesi Yunus Durmaz, Gaziantep'te 19 Mayıs 2016'da bir eve düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombayı infilak ettirmişti.

İhbarcılara ödül veriliyor

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca 31 Ağustos 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Gi̇ren Suçların Fai̇lleri̇ni̇n Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Veri̇lecek Ödül Hakkında Yönetmeli̇k" uyarınca örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan vatandaşlara Ödül Komisyonunca para ödülü veriliyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, kırmızı listedeki teröristler için 4 milyon, mavi listedekiler için 1 milyon 500 bin, yeşil listedekiler için 1 milyon, turuncu listedekiler için 600 bin ve gri listedekiler için 300 bin lirayla ödüllendiriliyor.

"Alo 140 Terör İhbar Hattı"na ya da internet üzerinden yapılan ihbarlarda vatandaşların kimlik bilgileri, gizli tutularak deşifre edilmiyor.