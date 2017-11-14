Aranan zanlı, marketten bal çalarken yakalandı KİLİS (AA) - Kilis'te iki ayrı hırsızlık suçundan aranan kişi, bir marketten bal çalmak isterken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Z.A, Şehit Sakıp Mahallesi...

14 Kasım 2017 Salı 19:25