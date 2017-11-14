Aranan zanlı, marketten bal çalarken yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te iki ayrı hırsızlık suçundan aranan kişi, bir marketten bal çalmak isterken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Z.A, Şehit Sakıp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki marketten 2 kavanoz bal çaldı.
Durumu fark eden kasiyerler, Z.A'yı marketten çıkarken yakaladı.
Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, market içindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra Z.A'yı gözaltına aldı.
İki ayrı hırsızlık suçlarından dolayı arandığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.