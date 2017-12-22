Arap basınında Kudüs tasarısı geniş yer buldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesi, Arap basınında manşetlere taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruzBaşbakan Yıldırım: BM Genel Kurulunun Kudüs kararı memnuniyet vericiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kudüs kararı,barışı için atılmış önemli bir adımdırMHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD'nin ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyun fiilen bozulmuşturDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük memnuniyet duyuyoruzCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu tarihi karar hayırlı olsunBaşbakan Yardımcısı Bozdağ: BM'nin bu kararı Kudüs'ün insanlığın meselesi olduğunu göstermiştirKudüs tasarısı ABD’nin tehditlerine rağmen BM’de kabul edildiABD basınında 'BM'nin Kudüs kararı' geniş yer bulduKudüs tasarısı Avrupa basınında geniş yer bulduİsrail'den BM'nin Kudüs kararı sonrası ilk açıklamaBM'de Türkiye'ye Kudüs övgüsüTrump'ın yardımları kesme tehdidi işe yaramadı'Dünya ABD ve İsrail’in yalnızlığını gördü'Haley'den BM'nin kararına karşı oy kullanan ülkelere resepsiyon'Karar uluslararası toplumun Filistin halkından yana olduğunu gösterdi'

ABD'nin tehditlerine rağmen, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını eleştiren tasarının BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesi Arap basınında geniş yer buldu.

Mısır basını Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesini farklı başlıklarla gördü

Mısır'ın yarı resmi Ahram gazetesi, BM Genel Kurulu'nda Kudüs tasarısının 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesini "Kudüs tasarısını reddeden 9 ülke" başlığı ile gördü. Söz konusu 9 ülkenin isimlerine yer verilen haberde, "Trump'ın tehditlerine rağmen, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği kararın geri çekilmesi ile ilgili tasarı BM'de kabul edildi." ifadelerine yer verildi. Haberde İsrail'in BM Daimi Temsilcisi'nin Genel Kurul'daki konuşmasında söylediği"Kudüs İsrail'in başkenti olarak kalacak" şeklindeki cümlesine de yer verildi.

"BM'de ret oyu kullanan 9 ülke" başlığı ile konuyu manşetten gören Şuruk gazetesi, haberde tasarıya ret oyu kullanan ülkelerin isimlerini sıralamayı tercih etti. Aralarında Kanada ile Meksika'nın da bulunduğu 35 ülkenin çekimser kaldığı belirtilen haberde, oylama sonucu "tarihi" olarak değerlendirildi.

Vatan gazetesi de BM'deki Kudüs oylamasını "BM, Kudüs'ün statüsünün değişmesini 128 oyla reddetti" başlığı ile okuyucularına aktardı. Haberde, "BM Genel Kurulunda yapılan oylamada 128 ülke Kudüs'ün statüsünün değişmesini reddederek, Trump'ın Kudüs kararını yok sayan tasarı lehinde oy kullandı" denildi.

Mısır'daki muhalif Vefd Partisi'nin gazetesi olarak bilinen Vefd ise "128 ülke Trump'ın kararını kınayan tasarıyı kabul etti" başlığı ile BM'deki oylamayı manşetine taşıdı. BM Genel Kurulunda yapılan oylamada 128 ülkenin Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının kınandığı tasarıyı kabul ettiğinin duyurulduğu haberde, ABD'nin BMGK'da tasarıyı veto ettiği hatırlatıldı.

İsrail

İsrail basını da karar tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesini okuyucularına son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

İsrail'in sol eğilimli gazetesi Haaretz, kararı "BM, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddederek Trump ve Netanyahu'ya darbe indirdi" başlığıyla verdi. Aynı gazetede kararla ilgili yayınlanan bir analizde de "BM'deki oylama İsrail'e atılan yumuşak bir azardı ancak Trump'ın yüzüne indirilen şiddetli bir tokattı" yorumunda bulunuldu.

Yediot Aharonot gazetesi de kararı okuyucularına "BM, ABD'nin Kudüs kararını hükümüz, geçersiz ilan etti" başlığıyla duyurdu. BM kararının ardından Yediot Aharonot'un internet sayfasında "Trump Kudüs'ü bölüyor" başlığıyla verilen bir yorumda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması İslam dünyasında bir isyanı tetikledi." ifadesine yer verildi. Haberde, "Trump'ın kararıyla heyecanlanan Başbakan Netanyahu yeniden seçim kazanmış gibi mutlu görünüyor ancak şeytan ayrıntıda gizlidir. Bunu anlamak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmedeki yorumlara dikkatlice bakmalıyız. Erdoğan, 'İsrail, Trump'ın bu kararıyla tüm terör faaliyetleri için ödüllendirildi. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir.' dedi. Başka bir ifadeyle Kudüs artık bölündü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sağcı Jerusalem Post gazetesi ise "BM kararı lehine oy kullanan 128 ülke Trump'ın Kudüs politikasını yere vurdu" başlığını kullandı.

İsrail'in beş dilde yayın yapan en büyük haber portalı Times of Israel de kararı "BM, Trump'a meydan okudu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 9'a karşı 128 oyla reddetti" ifadeleriyle geçti.

Lübnan basını da Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesine geniş yer verdi.

Müstakbel gazetesi, "BM'de Kudüs için yeni bir zafer" başlığıyla verilen ve sürmanşette yer alan haberinde, "Filistin devletinin BM'de, Arap, Müslüman ve dost ülkelerin desteğiyle çok önemli bir diplomatik zafer kazandığına" dikkat çekildi. Gazete okurlarına, Kudüs'ün yasal statüsünün değişmesine yönelik girişimlerin ABD'nin tehditlerine rağmen büyük çoğunluğun kararıyla reddedildiğini aktardı.

El-Ahbar gazetesi "Filistin'den Trump'a: Satılık değiliz" manşetiyle verdiği haberinde, "BM'nin aldığı kararla ABD'nin emirlerine karşı yeni bir cephenin doğduğu" ifade edildi. Gazete, kararın tarihi olduğunu ve Filistinlilere önemli bir destek sağladığını okuyucularına duyurdu. Karara karşı çıkan ve ABD'den yana tutum alan az sayıdaki ülkenin tavrının ise "Trump'ın politikalarına komik bir destek şeklinde gözüktüğü" ifade edildi.

En-Nahar gazetesi ise "128 ülke Trump'ın kararına meydan okudu" başlığıyla verdiği haberinde, Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarıyı destekleyen ülkelere yönelik tehditlerine yer verildi. Haberde, bu tehditlere rağmen çoğunluğun Türkiye ve Yemen öncülüğünde hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarının lehinde oy kullandığı aktarılan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ise BM'de alınan kararı eleştirdiği ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Şarkulevsat gazetesi ise haberi, "BM Genel Kurulu, Trump'ın kararını ve tehdidini reddediyor" başlığıyla duyurdu. Gazetede, "ABD'nin, aleyhinde oy kullananları cezalandırmakla tehdit etmesine rağmen ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM'de reddedildiği" kaydedildi.

Arapça yayın yapan Londra merkezli gazeteler

Londra merkezli El-Hayat gazetesi de "Muazzam Avrupa desteği", "Kudüs kararı, ABD'nin yalnızlığını derinleştiriyor", "128 ülke ABD'ye meydan okudu" başlıklarıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın tehditlerine karşı keskin bir dil kullandığına dikkat çekilerek Cumhurbaşkanının "Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız. Kararımız bellidir." ifadelerine yer verildi.

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi de "Kudüs ABD'yi yalnızlaştırdı. 128 ülke Trump'a meydan okuyarak, ABD Büyükelçiliğinin taşınmasına karşı oy kullandı" başlığıyla okuyucusuna duyurduğu haberde, Erdoğan'ın Trump'a yönelttiği "Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız" sözlerine yer verildi.

Katar

Katar merkezli El Arabi El Cedid gazetesi de haberi, "Kudüs kararı. Trump'a ve İsrail'e tokat" başlığıyla servis etti. Haberde, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili BM Genel Kurul'unda yapılan oylamada "ABD ve İsrail'in çifte tokat yediği" belirtildi.

Ürdün

Söz konusu gelişmeyi, "Ezici çoğunlukla... BM, ABD'nin Kudüs kararını hükümsüz saydı" ifadesiyle aktaran Ürdün'ün Ed-Dustur gazetesi de ABD'nin tehditlerine rağmen, Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarının, BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edildiğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edildi, oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.