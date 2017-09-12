KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’de başlayan Arap Birliği Dışişleri Bakanları 148’inci Toplantısı, Katar ile ülkeye abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn arasında tartışmalara sahne oldu.

"Arap-İsrail anlaşmazlığı, Suriye, Libya ve Yemen'deki son gelişmeler ile İran müdahaleleri" gibi konuların yer aldığı ajandayla başlayan toplantıya, gündeminde bulunmayan Körfez krizi damgasını vurdu.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, Suudi Arabistan'ın Mısır'daki Büyükelçisi ve Suudi Arabistan'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Ahmed Kattan konuşmalarında terörle mücadele eden dört ülkenin isteklerinin tartışmaya açık olmadığını belirterek, Katar'dan "terör ve aşırılığa destek veren politikasına, İran ile ittifaka ve ülkelerin içişlerine müdahaleye" devam etmemesini istedi.

Bunun üzerine söz alan Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said Sultan el-Merihi, Katar'a yönelik abluka uygulayan ülkelerin taleplerini "gerçeklere değil düzmeceye dayanan, yasa dışı, insan haklarına ve uluslararası kanunlara aykırı istekler" olarak nitelendirdi.

Krizi "adaletsiz bir abluka" olarak tanımlayan Merihi, "Bu talepler devlet egemenliğinin ihlali ve içişlerine açık bir müdahaledir. Söz konusu dört ülke meşruiyeti düşürme girişimlerine başladı. Ancak durum terörü desteklemekten, rejimi değiştirmeye dönüştü. Hatta ülkede hakim olan aileden birini (Şeyh Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Casim Al Sani) Katar'daki yönetimi hazırlamak için çağırdılar." dedi.

İran'ın onurlu bir ülke olduğunu ifade eden Merihi, "Bizden büyükelçilik açmamızı istemediler. Bir şey istemeksizin yanımızda yer aldılar. Biz de bu adımı attık ve Suudi Arabistan'la dayanışmak amacıyla kapattığımız büyükelçiliğimize yeniden döndük. Ancak hayvanlar bile sizden kurtulamadı. Cevabım budur." diye konuştu.

- Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'den Katar'a cevap

Suudi Arabistan'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Kattan, Katar Dışişleri Bakanının ardından Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf'tan söz istedi. Yusuf, açılış oturumunu kapatmak için Kattan'ın talebini reddederek, cevapların kapalı oturuma bırakılmasını istedi.



Tartışmanın taraflarından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise açılış oturumunda cevap fırsatı verilmesi gerektiğini, Katar heyet başkanının bu oturumda konuşmacılar arasında yer almamasına rağmen söz aldığını söyledi.

Şükri, Katarlı Bakanın konuşmasını, "medeniyette bir tarihi bulunan ülkelere uygun olmayan bir seviyesizlik" olarak nitelendirerek, bu söylenenleri şiddetle reddettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Kattan'ın da "sahtekarlık" olarak nitelendirdiği bu sözlere cevap verene kadar yerinden ayrılmayacağını söylemesi üzerine oturumun devam etmesine karar verildi.

Kattan, "Katar sözcüsü İran'ın onurlu bir ülke olduğunu söyledi. Bu gülünçtür. Devletlere komplo kuran, elçilikler yakan İran onurlu bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.

- "Yakında pişman olacaksınız"



Bunun Katar'ın izlediği yöntem olduğunu ileri süren Kattan, "Biz karşı karşıya geldiğimiz herkesle mücadele edebiliriz. İran size hayırlı olsun. Yakında pişman olacaksınız. Katar'daki rejimi değiştirme iddiasıyla ilgili ayıp diyorum. Suudi Arabistan bu ucuz yönteme başvurmadı ve başvurmayacak" diye konuştu.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Karkaş da Katar'ın mazlum rolü oynadığını ileri sürerek, "İddialar, gerçeği ortadan kaldırmaz." dedi.

Bahreyn Dışişleri Bakan Vekili Vahid Mubarek Seyyar ise "Bizim elimizde Katar'la ilgili Bahreyn yönetimini devirmeyi destekleyen üst düzeyde belgeler var. Katar'ın Al Jazeera kanalı Bahreyn hakkında 600 yalan haber, rapor ve film hazırlayıp, 8 dile tercüme ettirdi." şeklinde konuştu.











